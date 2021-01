Hledači nalezli v lese přes tři sta min, hasiči prořezávali i kořeny stromů

Detektorářům bylo jasné, že narazili na nevybuchlou munici. Nebezpečný nález okamžitě oznámili na linku 158.



Operační důstojník na místo vyslal všechny dostupné hlídky. Ty prostor ohraničily a na místo přivolaly policejní pyrotechniky.

„Policisté z Pyrotechnické expozitury Brno za pomoci hasičů, kteří provedli prořezávku stromů a kořenů, nalezli v několika vrstvách na ploše dva krát dva metry v hloubce 1,5 metru celkem 338 kusů dělostřeleckých min tříštivých 82 mm z druhé světové války,“ řekla policejní mluvčí Lenka Vilímková.

Kvůli velkému množství munice muselo přijet nákladní auto, které za zvýšených bezpečnostních opatření převezlo nebezpečný náklad k likvidaci do stálé trhací jámy ve Stráži pod Ralskem.

Celý pyrotechnický zásah trval na místě sedm hodin.



Jak uvedla mluvčí, pyrotechnici jsou k takovému množství nalezené munice přivoláni jednou až dvakrát do roka. Pokud by takové množství munice bylo v obydlené oblasti a explodovalo, mohlo by zničit několik domů.