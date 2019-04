Okresní šéf ČSSD dal straně statisíce, ale není zřejmé, kde je vzal

Sociální demokracie zmítající se ve finančních problémech by potřebovala naklonovat někoho takového, jako je jednačtyřicetiletý Leoš Malina.

V prosinci 2017 na účet strany složil 179 tisíc korun. Loni na podzim během kampaně v Pardubicích postupně přidal sám nebo ze své firmy Gwendara dalších 300 tisíc.

Jeho štědrost se vymyká drsné realitě bídného hospodaření ČSSD. Dosud médii uváděný největší sponzor, znovu nezvolený senátor Jan Látka, dal straně za stejné období 400 tisíc korun, ministr zahraničí Tomáš Petříček 348 tisíc korun.

„Nemůžete politiku dělat proto, že z ní chcete něco brát. Jsem sociální demokrat a nejsem typ člověka, který by to dělal účelově,“ řekl Malina.

Ten působil jako volební manažer ČSSD v parlamentních volbách v roce 2017 i v pardubických komunálních volbách loni. Jako čtyřka na kandidátce ČSSD se do pardubického zastupitelstva nedostal. V minulosti pracoval jako zástupce ředitele pardubického SKP centra, které jako městská organizace například provozuje azylový dům.

I když Malina svými velkorysými dary zastínil všechny poslance, ministry, senátory i starosty, z veřejně dostupných zdrojů není jasné, odkud peníze vzal. Uvádí o sobě, že je obchodním manažerem společnosti s ručením omezeným Pro PR.

Jenže podle výročních zpráv má tato firma jediného zaměstnance a ze zveřejněných mzdových nákladů společnosti ve výši 282 tisíc korun za rok 2016 je patrné, že si na sponzoring nevydělal ve svém zaměstnání. A velké peníze nezískal pravděpodobně ani jako jednatel společnosti Gwendara, která ČSSD poslala 50 tisíc korun. Její tržby byly až do roku 2016 skromné.

Dělal jsem projekty v Praze, vysvětluje původ peněz

Sám Malina namítá, že nikdy nemluvil o tom, že by peníze plynuly z těchto dvou firem.

„Pracoval jsem na projektech v Praze jako projektový manažer a měl jsem z toho příjem,“ uvedl. Návrh MF DNES, aby tyto příjmy tedy doložil, odmítl.

„Ale to je přece moje soukromá záležitost, jestli jsem někomu peníze dal nebo nedal. Já jsem normální zaměstnanec, k tomu mám svoji společnost a k tomu řídím některé projekty v Praze,“ uvedl.

Dodal, že první částku 179 tisíc korun složil na účet strany kvůli tomu, že pracoval jako volební manažer poslance Jana Chvojky z ČSSD při kampani před parlamentními volbami. Faktem je, že peníze dal na účet dva měsíce po volbách a jako volební manažer pracoval pro celou kandidátku strany v Pardubickém kraji.

S Chvojkou se mimochodem pak loni na podzim utkal v souboji o křeslo šéfa ČSSD v Pardubickém kraji, kdy poslanec sponzora ČSSD jasně porazil.

„Pokud vím, tak pan Malina s nikým z vedení krajské organizace nekonzultoval, kolik přispěje, a je to jeho individuální rozhodnutí. Dá se říct, že výše jeho daru patří spíše k těm méně obvyklým,“ řekl k tomu Chvojka.

Loni na podzim Malina podpořil volební kampaň náměstka primátora Pardubic Jakuba Rychteckého z ČSSD, který usiloval o znovuzvolení. Výsledkem kampaně, která stála více než milion korun a byla na pardubické poměry velmi drahá, byl zisk pouhých dvou křesel v zastupitelstvu.

Nicméně Rychtecký svůj post díky spojenectví s primátorem Martinem Charvátem (ANO) ve vedení města udržel.

„Pan Malina nám s kampaní velmi pomohl, a to nejen finančně, ale i svou prací. Jeho finančních příspěvků si velmi vážím, protože nám výrazně pomohly. Vydělal si je jako úspěšný projektový manažer, v tomto problém nevidím,“ řekl Rychtecký.

Snaha očernit Malinu je podle náměstka primátora nechutná

Pátrání po původu peněz, které dal na kampaň Malina, chápe Rychtecký jen jako pokračování sporů uvnitř pardubické ČSSD, které před časem vyvrcholily odchodem řady členů ze strany. „Mrzí mne, že právě takového člověka se naši bývalí členové snaží očerňovat. To považuji za skutečný humus,“ řekl Rychtecký.

Díky své štědrosti Leoš Malina značně posílil svůj vliv v pardubické sociální demokracii. ČSSD ho nyní například posílá do dozorčí rady pardubických vodáren. Byl to také on, kdo prosadil, aby se předsedou dozorčí rady v hokejovém klubu na doporučení ČSSD stal podnikatel Ivan Šubrt, jehož jméno figuruje v seznamu agentů StB a patří k mocné skupině Miroslava Výboha. Ten je dlouhodobě považován za jednoho z nejvlivnějších slovenských oligarchů s napojením na expremiéra Roberta Fica.

Šubrt společně s Viliamem Kozárem, bývalým šéfem dělostřeleckého skladu v Pardubicích, vlastní společnost Willing Bohemia, která obchoduje s municí a zbraněmi. Výbohovy aktivity v rezortu obrany za první Ficovy vlády i aktivity společnosti Willing dokonce zaznamenali i američtí diplomati v depeších, které zveřejnil portál Wikileaks.

Šubrt nyní bude dohlížet na dění v pardubickém hokeji. „Ivana jsme oslovili, protože jsme chtěli špičkového manažera, který nebude vázaný na žádné struktury v Pardubicích, a naopak tam vnese neutrální pohled a bude to padni komu padni,“ řekl Malina.