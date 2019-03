Nový šéf dozorčí rady hokejového Dynama dělal pro STB

„Jedná se o velmi úspěšného byznysmena, který má velké zkušenosti. Vůbec nepochybuji o tom, že v klubu udělá pořádek,“ řekl okresní šéf ČSSD Leoš Malina.



Ostatně působení letos šedesátiletého Slováka si zatím pochvalují i ostatní politici. „Z čistě profesního hlediska na mne pan Šubrt udělal velmi dobrý dojem, byl detailně připravený, měl zajímavé názory,“ uvedl radní Vít Ulrych.

Ovšem působení Šubrta v městském klubu má i jednu kaňku. Figuruje totiž v seznamu agentů STB pod krycím jménem Albert. „Divil bych se, kdybych na tom seznamu nebyl. Pracoval jsem za minulého režimu v zahraničním obchodu, a tak se není čemu divit,“ použil Šubrt podobné vysvětlení jako jeho krajan a premiér Andrej Babiš. „Náš osud je podobný, studovali jsme i stejnou školu,“ dodal Šubrt.

Podle Maliny není v pošramocené historii šéfa dozorčí rady problém. „Mne vůbec nezajímá, co pan Šubrt dělal před 30 roky. To, že STB někdo teď vytáhl, jen dokazuje, že svou práci dělá dobře a že už někomu šlápl na kuří oko,“ dodal Malina s tím, že Šubrta do Pardubic doporučilo vedení slovenské sociální demokracie SMER.

„Myslím, že to je další poškození už tak zlého obrazu klubu u veřejnosti,“ řekl k tomu lídr Pardubáků společně František Brendl.

Nicméně Šubrt se nyní soustředí na klub a práce je prý hodně. „Pokusím se, aby ten klub fungoval normálně. Udělaly se velké chyby. Je třeba oddělit ekonomickou a sportovní část s tím, že právě v ní je nutné hodně zlepšit. Letošní výběr hráčských posil nebyl vůbec šťastný, také o trénovanosti týmu mám své pochyby. Dost se toho zanedbalo, nyní ale musíme hlavně zachránit soutěž a připravit se na příští rok,“ řekl.