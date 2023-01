Pardubické letiště dál strádá. Covid ustoupil, propad však přišel s válkou

Na loňský výsledek pardubického mezinárodního letiště se lze podívat dvěma způsoby. Ten kritický namítne, že i když minulý rok nijak zásadně neovlivnila pandemie covidu-19, terminál Jana Kašpara odbavil stejný počet lidí jako v kritickém roce 2021.

Ten, kdo bude chtít vidět čísla ve světlejších barvách, namítne, že firma East Bohemian Airport se skvěle popasovala s výpadkem pravidelných linek na Ukrajinu. Ty 24. února nekompromisně ukončil vstup ruské armády na ukrajinské území. „Měli jsme čtyři pravidelné linky na Ukrajinu. Létalo se až 12krát týdně, válka pro nás znamenala vážný výpadek,“ řekla marketingová manažerka East Bohemian Airport Mária Ministrová.

Bilance letiště Pardubice 2004 46 999

2005 49 165

2006 71 500

2007 93 700

2008 86 863

2009 49 032

2010 62 302

2011 65 246

2012 125 008

2013 184 140

2014 150 056

2015 59 260

2016 31 174

2017 88 490

2018 147 572

2019 102 045

2020 34 238

2021 80 796

2022 82 891 Pramen: East Bohemian Airport

A ta jedním dechem dodává, že z tohoto pohledu rok dopadl vlastně skvěle, a to hlavně díky velkému zájmu lidí o charterové lety k moři a obecně na dovolené.

„V létě velmi stoupl zájem o pobyty u moře. Nejvíc lidí tam odletělo s českou společností Smartwings,“ doplnila Ministrová s tím, že dobře fungovala i jedna z mála „západních“ pravidelných linek v historii letiště. „Pravidelná linka do španělského Alicante byla i v loňském roce velice oblíbená,“ řekla mluvčí firmy EBA.

Pro rozvoj pardubického letiště je důležitá také nákladní doprava. Loni přepravilo přes 200 tun nákladů. Letiště získalo nové klienty, podepsalo smlouvu s leteckou společností China Eastern Airlines. Spolupracuje s českou firmou Flex Air Cargo a společností SkyXS AirCargo.

„Obě společnosti se specializují na zajištění exportů a importů přepravy zboží. Velkou výhodou obou partnerů je zprostředkování komplexní přepravy od výrobce až po koncového zákazníka,“ řekla Mária Ministrová.

Letošní charterová sezona nabídne novinky a další lety navíc. Létat se bude na Mallorku, do Černé Hory nebo Varny. „Letiště také navyšuje rotace stávajících letních destinací. V roce 2023 dojde k navýšení počtu linek o 50 procent. Všechny letní destinace jsou provozované cestovními kancelářemi Fischer, Exim a Čedok,“ dodala Ministrová.

Nicméně i přes určité „oteplení“ je společnost EBA, která patří ze dvou třetin městu a ze třetiny kraji, dlouhodobě ve ztrátě. A některým politikům už tak dochází trpělivost a chtěli by nejraději přísun veřejných peněz do terminálu zastavit. Naposledy zastupitelé města rozhodli, že navýší základní jmění firmy EBA o 17,4 milionu korun.

„Mám pocit, že za poslední roky město do letiště jenom nalévá veřejné peníze. Zajímalo by mne, jestli je nějaký výhled na to, že firma EBA jednou bude v zisku a nebude potřebovat tuto podporu,“ řekl lídr uskupení Naše Pardubice Filip Sedlák. Podporu letiště dlouhodobě kritizují také někteří Piráti či starosta Dubiny Vítězslav Štěpánek z ODS.