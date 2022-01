Pardubické letiště je z nejhoršího venku, po covidovém propadu přišel růst

Pardubické letiště loni přepravilo 80 796 cestujících. To znamená meziroční růst počtu pasažérů o 138 procent.

Předloni kvůli koronavirové pandemii klesl počet pasažérů na 34 238. Pomohly linky na Ukrajinu a do španělského Alicante.

Provozovatelé letiště, jež patří městu a kraji, už oznámili slušné množství dalších nasmlouvaných linek.

„Je to pro nás velice pozitivní výsledek a věříme, že příští sezona přinese ještě pozitivnější číslo,“ řekla k loňským 80 tisícům odbavených lidí mluvčí společnosti East Bohemian Airport Mária Ministrová. Rekordní byl pro letiště rok 2013, kdy přes něj prošlo 184 tisíc cestujících.

Za výrazným růstem, který je však dán hlavně už zmíněným špatným rokem 2020, jsou pravidelné linky maďarské nízkonákladové společnosti Wizz Air. Ty přepravovaly loni cestující z Pardubic do Lvova a Kyjeva. Irský Ryanair pak pokračoval s linkou do španělského Alicante.

„V dovolenkové sezoně chartery loni létaly jen do Burgasu v Bulharsku, nicméně zájem lidí cestovat se potvrdil, protože lety třikrát týdně byly vytížené,“ uvedla mluvčí Ministrová s tím, že letiště se i nadále muselo vyrovnávat s dopady pandemie. „Největší dopad na pravidelné linky měla nepředvídatelná covidová opatření pro návrat zpět do Česka,“ dodala.

Počet cestujících na letišti Pardubice 2004 - 46 999

2005 - 49 165

2006 - 71 500

2007 - 93 700

2008 - 86 863

2009 - 49 032

2010 - 62 302

2011 - 65 246

2012 - 125 008

2013 - 184 140

2014 - 150 056

2015 - 59 260

2016 - 31 174

2017 - 88 490

2018 - 147 572

2019 - 102 045

2020 - 34 238

2021 - 80 796 Zdroj: East Bohemian Airport

Novinky pro letošní rok letiště představí co nejdřív, některá jednání nejsou uzavřená. Nabídka by měla být pestřejší než loni. „Našim cestujícím chceme v příští sezoně nabídnout více charterových a pravidelných linek a zajistit pohodlné cestování z letiště. V současné době připravujeme seznam charterových a pravidelných destinací, které budou v nabídce z letiště včetně cestovních kanceláří, které budou dané destinace prodávat,“ řekla Ministrová.

Už na podzim se však zástupci letiště nechali slyšet, že nabídka destinací by měla být poměrně pestrá. „V prvé řadě jsme rádi, že pokračuje pravidelná linka do španělského Alicante, která je u lidí velmi oblíbená. Na léto pak máme nové chartery do Řecka či Egypta. Další jsou v jednání,“ uvedl člen představenstva firmy a zastupitel za ANO Jan Hrabal na listopadovém zasedání městského parlamentu.

Letišti má pomoct i VIP přeprava

Pardubické letiště k tomu jedná se zájemcem, který tam chce postavit halu na opravu menších VIP letadel. Jednání s Richardem Santusem, majitelem společnosti AeroPartner, zatím neskončila.

„Aeropartner má v plánu v Pardubicích servisovat a hangárovat soukromé letouny plus nabízet další své služby. V Praze se už nemají kam rozvíjet. Pozemky bychom jim pronajali na 50 roků. Armáda jako vlastník dráhy už s tím vyjádřila souhlas. Věřím, že to bude další dílek do rozvoje,“ uvedl primátor Martin Charvát.

Pomoci k lepším ekonomickým výsledkům firmy EBA by mohla i nákladní doprava. Právě na tu se chce soustředit ředitel společnosti Ivan Čech, který brzy završí první rok ve funkci. Pardubické letiště proto podle něj už cílí na nákladní dopravu a jedná s dopravci. Zatím byla ve hře dohoda s čínskou společností China Cargo Airlines. Firma vznikla v roce 1998 a sídlí v Šanghaji.

„Pokusíme se sehnat i další zboží, abychom byli soběstační také na exportu. Cargo by nám mohlo dělat více než 50 procent příjmů, svět ukazuje, že letecká nákladní doprava se může stát naší další opěrnou nohou,“ řekl Čech.

Civilní letiště funguje od roku 1994. Firmu EBA vlastní ze dvou třetin město Pardubice, z jedné třetiny Pardubický kraj. V minulosti se hodně orientovalo na ruskou klientelu, v letech 2015 a 2016 počty letů významně poklesly, velký dopravce je přesunul do Prahy.