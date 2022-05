Pardubické letiště vykázalo loni ztrátu 27 milionů, za covidu mělo o 15 víc

Ekonomika letiště Pardubice stoupá. Ovšem jde to pomalu a bolí to. Roky 2020 a 2021 negativně ovlivnila pandemie nemoci covid-19. Letos zase terminál Jana Kašpara bude tratit na rusko-ukrajinské válce.

Ovšem přesto se zdá, že by společnost East Bohemian Airport měla být z nejhoršího venku. Celkové výnosy firmy vlastněné městem Pardubice a krajem loni dosáhly 55,9 milionu korun. Rok předtím to ovšem bylo jen 42,4 milionu korun.

Na druhou stranu v roce 2019 před vypuknutím pandemie činily celkové výnosy 66,5 milionu korun.

„Největší tržby minulý rok společnosti plynuly z prodeje zboží, hlavně leteckého paliva, z přistávacích, přibližovacích, handlingových a parkovacích poplatků a z poplatků za cestující,“ stojí ve výroční zprávě zveřejněné ve Sbírce listin.

Téměř 18 milionů korun EBA získala z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a ostatních provozních výnosů a úroků. Ovšem i tak hlavně kvůli covidu firma ani zdaleka nenaplnila své plány.

„I když byla postupně restriktivní opatření rozvolňována a bylo umožněno cestovat za předem stanovených podmínek, tak mnoho potenciálních cestujících to odrazovalo z důvodu nejasností a možnosti vzniku případných problémů,“ uvedl místopředseda představenstva společnosti East Bohemian Airport a ředitel firmy Ivan Čech.

Ve srovnání s obdobím před pandemií byl loni obdobný počet pravidelných letů, ale podstatně méně letů charterových. Snížil se také počet výcvikových letů. Pardubické letiště loni přepravilo 80 796 cestujících, meziroční růst činil 138 procent. Předloni kvůli koronavirové pandemii klesl počet pasažérů na 34 238.

Minulé léto fungovaly hlavně chartery do Bulharska

Společnosti se podařilo po celou dobu udržet v provozu pravidelné spojení do Kyjeva a Lvova při dobré obsazenosti.

V létě rozšířila nabídku o pravidelné spojení do Alicante, které bylo úspěšné a bylo dál posíleno. V polovině roku se podařilo připravit a zajistit charterová spojení do Bulharska, která byla velmi dobře obsazena a uskutečnila se v plném rozsahu.

„V průběhu celého roku 2021 jsme realizovali několik ad hoc přeprav leteckého nákladu. Díky tomu jsme v celkovém objemu zmanipulovaného množství nákladu překonali i výkony z roku 2019, který byl poslední srovnatelný před vypuknutím pandemie covidu-19,“ uvedl ředitel letiště Čech.

Letos by z pardubického letiště mělo v létě létat osm charterových spojů týdně do přímořských destinací. V plánu je Turecko, Egypt, Řecko, Bulharsko a Tunisko. Na nových letních destinacích se letiště dohodlo s cestovními kancelářemi Fischer a Exim Tours. Lety by měla zajišťovat největší česká aerolinka Smartwings.

„Pardubické letiště považujeme za strategického partnera. Letos v létě nabídneme osm charterových letů týdně do Řecka, Turecka, Egypta, Bulharska a Tuniska. Nejedná se z naší strany o krátkodobou spolupráci, v příštím roce se chystáme počet letů ještě výrazně navýšit, protože vidíme výrazný potenciál pro další růst,“ uvedl nedávno mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Z pardubického letiště bude možné nově létat také do Podgorici v Černé Hoře. Spoje do této destinace bude zajišťovat společnost Air Montenegro, která tak rozšiřuje portfolio dopravců a prodávat ji bude místní cestovní kancelář VVV Tour.

Nicméně i přes oživení letiště jeho provoz musí nadále dotovat veřejné peníze z města a kraje. I proto se politici snaží najít další zdroje příjmů. Jedním z nich by mohlo být servisování soukromých letounů.



„Klíčové je mít alespoň 100 tisíc cestujících ročně. Letiště ale nevnímám jen z hlediska cestovního ruchu. Můžeme pomoci přinést byznys do Pardubického kraje. V lokalitě kolem letiště by mohla vzniknout nová průmyslová zóna. Tam chceme najít partnery, kteří by navázali na činnost letiště třeba servisováním letadel. Máme signály, že by o to mohl být zájem,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát z hnutí ANO.

Ve firmě loni pracovalo průměrně 35 zaměstnanců, firma také využívala zaškolené brigádníky.

Civilní letiště v Pardubicích funguje od roku 1994. Společnost EBA vlastní ze dvou třetin město Pardubice, z jedné třetiny Pardubický kraj. V minulosti se hodně orientovalo na ruskou klientelu, v letech 2015 a 2016 její počty významně poklesly, velký dopravce přesunul lety do Prahy.