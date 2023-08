Svitavské ulice se v noci noří do tmy, lampy zřejmě vypíná neznámý pachatel

„Bohužel se nám v době prázdnin rozmohl takový nešvar a neznámý vtipálek neoprávněně vniká do rozvaděčů veřejného osvětlení a osvětlení vypíná. Tento šprýmař si zřejmě neuvědomuje, že občanům způsobuje komplikace a samozřejmě svým jednáním ohrožuje i své zdraví, neboť nevhodným zásahem do rozvaděče může dojít k jeho zranění,“ uvedl jednatel společnosti Sportes Bronislav Olšán.

Ačkoli kontroly osvětlení probíhají i o víkendech, čtyřiadvacetihodinovou službu u rozvaděčů není možné podle správce technických služeb zajistit.

„Záležitost jsme konzultovali s městskou policií a Policií ČR. Při dalším pokračování zvolíme adekvátní a zákonný postup, neboť i veřejné osvětlení je obecně prospěšným zařízením,“ dodal Olšán.

Zároveň vyzývá veřejnost ke spolupráci. „Pokud byste byli svědky nějakého takového ,kousku’, obraťte se prosím přímo na naše městské strážníky,“ uvedl.

Není to poprvé, co Svitavy trápí nefunkční lampy veřejného osvětlení. Před několika lety časté výpadky sužovaly obyvatele v blízkosti vlakového nádraží, kde se pravidelně nořily do tmy ulice Školní, Bezručova, Nádražní a Lanškrounská. Za tmou, která se tehdy dala krájet, stála nekompatibilita stávajícího osvětlení s novým osvětlením na vlakovém nádraží.

Svitavy se také loni chtěly přidat k obcím, které kvůli vysokým cenám energií omezují dobu svícení pouličních lamp přes noc. Opoziční zastupitelé však opatření, které mělo ušetřit zhruba dva miliony korun, na podzim zamítli.