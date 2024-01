Muž zemřel kvůli neodhalené zlomenině lebky, lékařku soud zprostil obžaloby

Třiašedesátiletý pacient měl omezenou svéprávnost a žil v Domově ve Věži na Havlíčkobrodsku. Zde také v červnu 2021 spadl ze schodů. Záchranáři ho převezli do nemocnice v Havlíčkově Brodě.

Muž byl podle zdravotníků neklidný, a proto místo vyšetření na CT nechal službu konající lékař na chirurgickém příjmu udělat rentgen hlavy, neboť CT vyšetření by zraněný nebyl schopen podstoupit.

Kromě tržné rány, kterou doktor ošetřil, žádná závažnější poranění nezjistil. A protože lékařka na rentgenovém snímku lebky také neodhalila zranění, poslali muže zpět do domova. Tam ho umístili na pozorovací pokoj, kde po pár hodinách zemřel.

Podle obžaloby však pacient ve skutečnosti utrpěl závažná poranění, zejména zlomeninu lebeční klenby a spodiny lební spojenou s úrazovým otokem mozku. Muž dále utrpěl zlomeniny sedmého až desátého žebra a zlomeninu lopaty pravé kyčelní kosti.

Případem se již dříve zabýval Okresní soud v Havlíčkově Brodě. Ten oba lékaře zprostil obžaloby s tím, že nebyla dána příčinná souvislost mezi jejich jednáním a smrtí pacienta. Okresní státní zástupkyně se však proti verdiktu odvolala, a věc proto v úterý posuzoval odvolací senát Krajského soudu v Pardubicích.

Ten ponechal zprošťující verdikt pouze v případě lékařky, který vyhodnocovala rentgenový snímek. Jednání obviněného lékaře vrátil k novému projednání k okresnímu soudu.

„Není chyba jako chyba. V každé lidské činnosti k ní může docházet. Pokud jde o oblast, kde jde o život, je na místě klást na výkon této činnosti významné nároky. Vyšetření, které prováděl poškozenému obžalovaný lékař, bylo nedostatečné. Podcenil závažnost zranění a nevyužil všechny možnosti. Mohl zvolit postup, který mohl výrazně zvýšit naděje pacienta na přežití,“ řekl dnes v odůvodnění rozsudku předseda senátu Aleš Holík.

Lékař měl nespolupracujícího pacienta o to pečlivěji vyšetřit, řekl soud

Podle soudu měl lékař, který nespolupracujícího pacienta vyšetřoval, o to větší péči věnovat jeho prohlídce. „Nabízela se možnost, aby věc konzultoval s anesteziologem, zda by pak takové vyšetření pak bylo možné provést. Nic takového obžalovaný lékař nevyužil, to je na místě klást obžalovanému za vinu,“ řekl soudce Holík.

Lékaři argumentovali také tím, že by pacient stejně zemřel v nemocnici, i kdyby se pokusili o CT vyšetření. „Zůstalo to však jen v rovině domněnek a nakonec nebylo možné vyloučit, že by se poškozeného podařilo zachránit. Zdravotní péče mohla výrazně zvýšit jeho naději na záchranu života,“ řekl Holík.

Lékařka, která popisovala rentgenový snímek a nerozpoznala zlomeninu lebky, zřejmě podle Holíka zaměnila málo zřetelnou a obtížně rozpoznatelnou zlomeninu s cévní strukturou.

„Žádanka na rentgen nebyla vyplněna ideálně. Bylo zmíněno, že jde o povrchovou ránu, přitom zde nebylo vůbec akcentováno, že šlo o pád ze schodů,“ podotkl Holík.

Také znalci z oboru se shodli na tom, že k podobné chybě „čas od času“ dochází.

Odvolací krajský soud se pozastavil i nad tím, že prvoinstanční soud v Havlíčkově Brodě řadu okolností podcenil, mnohým nevěnoval pozornost a některé argumenty obhajoby nekriticky převzal, aniž by se soudcovsky zabýval důkazy. Odvolací krajský soud nemá možnost uznat obžalovaného vinným v případě, kdy ho rozsudek okresního soudu zprostil obžaloby. To trestní řád nedovoluje.