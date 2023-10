Psychické útrapy a mediální lynč. Sestra chce za nezákonné stíhání přes milion

Žaloba souvisí s případem chlapce, který v roce 2017 skončil po operaci mandlí v Pardubické nemocnici v takzvaném bdělém kómatu. Po operačním zákroku začalo dítě na lůžkové části dětského oddělení masivně krvácet. Sestry a lékařka je nechaly s matkou odejít na ORL ambulanci a snažily se přivolat pomoc, což trvalo dlouhé minuty.

Kvůli krvácení dítě zřejmě vdechlo krev a dusilo se, což způsobilo těžké poškození mozku. Lékařka a jedna zdravotní sestra dostaly za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti tresty s podmínečným odkladem, sestra Chovancová byla soudem zproštěna obžaloby.

Právní zástupce Chovancové uvedl, že jeho klientka byla během trestního řízení a soudního procesu vystavena silnému stresu, k němuž přispěl i zájem médií a výroky na sociálních sítích. Byla během té doby těhotná, těhotenství bylo rizikové. Měla obavy, co ji čeká a zda nepůjde do vězení, kdy by se o dítě musel starat její přítel. Bála se i o zdraví dítěte.

Je jí nepříjemné, že lidé znají její jméno a podobu. Od letošního roku opět pracuje na dětském oddělení nemocnice a i když jí kolegové nic negativního nedávají najevo, má pocit, že rodiče pacientů ji poznávají a nedůvěřují jí. „Její veškerý dosavadní život vzal za své,“ řekl advokát Jakub Hrubý.

Za nemajetkovou újmu žalobkyně požadovala milion korun, po zaplacení části od státu zbývá 920.000 korun. Ministerstvo spravedlnosti uznalo porušení práva a omluvilo se jí.

Právní zástupce Zdeněk Šafář také řekl, že chápe, že byl celý případ silně mediálně sledovaný, ale k tomu nepřispěly orgány činné v trestním řízení, nýbrž chlapcova rodina. Předložil také soudu rozsudek v obdobné věci, kde bylo přiznáno odškodné za nemajetkovou újmu 20 tisíc korun.

Poukázal také na rozsudek, který Chovancovou zprostil obžaloby, a pasáž, kde soud konstatoval, že sestry nepostupovaly zcela správě a mohly se zachovat lépe.

„Občas se bojí vylézt na ulici“

Podle Hrubého se po prvních informacích o požadavku na odškodnění na sociálních sítích znovu objevily urážky a útoky na jeho klientku, které nazval mediálním lynčem, i když nebyla odsouzena. „Občas se bojí vylézt na ulici,“ uvedl advokát.

Sama Chovancová řekla, že její syn měl tři dny po narození velké zdravotní problémy, což přičítá stresu z trestního stíhání. U psychiatra ani psychologa se neléčila, nebere ani léky na spaní či na uklidnění.

Podle jejího advokáta neutrpěla na zdraví, ale zažila mučivé psychické útrapy a subjektivně byla zasažena její profesionální dráha ve zdravotnictví.

V kauze poškození mozku chlapce po operaci čelila stíhání také společnost Nemocnice Pardubického kraje jako právnická osoba. Podobně jako Chovancová byla krajská firma spravující nemocnice v regionu zproštěna obžaloby. Nejvyšší státní zastupitelství ve věci podalo dovolání k Nejvyššímu soudu.

S rodinou chlapce se společnost Nemocnice Pardubického kraje dohodla na mimosoudním vyrovnání. Výši částky nechtěly rodina ani firma upřesnit. Rodina se domáhala odškodnění 22 milionů korun, firma Nemocnice Pardubického kraje jí původně nabízela 15,5 milionu. Podle informací ČTK je výsledné narovnání kompromisem mezi oběma částkami.

Soud aktuální jednání odročil na 17. ledna, kdy by měl vyslechnout přítele Chovancové a její kolegyně z nemocnice.