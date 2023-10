Obří halu u Opatovic místní v referendu odmítli, úředníci dali stavbě zelenou

Výstavbu letos v lednu odmítli obyvatelé Opatovic v referendu, i když je záměr v souladu s územním plánem a developer už vlastní pozemky pro stavbu.

„Už dříve jsme říkali, že naplnění výsledků referenda je možné jedině tak, že by obec musela změnit územní plán, což je vleklé a znamenalo by to náhradu škody investorovi, nebo pozemky odkoupit. V minulosti nám dal takovou nabídku k jednání za 120 milionů korun, nyní po vydání územního rozhodnutí by cena byla mnohem vyšší,“ řekl ČTK starosta Pavel Kohout (Opatovice podle vás).

V minulosti se proti záměru stavby haly nestavěl a vysloužil si tak kritiku opozice.

Zastupitelstvo před časem pověřilo vyjednáváním s developerem opozičního zastupitele Nathaniela Filipa Arase (sdružení Opatovice nad Labem a Pohřebačka pro lidi), který byl jedním z kritiků záměru jako člen spolku Sousedé proti hale a patřil mezi iniciátory referenda.

Ten tvrdí, že mu vedení obce hází klacky pod nohy, například mu bránilo ve schůzce s právní kanceláří, která obec zastupuje. „Pokud vedení obce dělá všechno pro to, aby tam ta hala byla, všechno, co navrhneme, nám zamítnou, tak nemůžeme dělat nic,“ řekl ČTK Aras.

Nová průmyslová hala o výšce 16,5 metru by měla vyrůst blízko Opatovic nad Labem v katastru obce. Průmyslový park má mít zastavěnou plochu skoro 24 000 metrů čtverečních a dalších více než 14 000 metrů čtverečních zpevněných ploch.

Investor ji chce vybudovat na poli, které leží mezi velkou okružní křižovatkou a Čeperkou. Stavebník uvedl, že objekt bude sloužit pro lehkou výrobu s přidruženými sklady pro běžné spotřební zboží a výrobky z lehké produkce. Odpůrci projektu se bojí, že stavbou nové příjezdové komunikace se zpřístupní celý prostor a v budoucnu by tam mohl vzniknout velký skladový komplex.