Seniorka spadla s autem ze srázu do řeky. Pomohl jí a je z něj gentleman silnic

Devětatřicetiletý Josef Šefl pracuje ve stavebnictví a v Lichkově na Orlickoústecku jej čekalo odbavit poslední zakázku. 21. září 2022 pro něj ale nakonec skončilo úplně jinak. Dost možná záchranou lidského života.

„Těšil jsem se už domů, čekala mě poslední zastávka. V zatáčce proti mně najednou vyjelo auto. Málem mě srazilo, ale podařilo se mi uhnout do krajnice,“ popisuje Šefl.

Dvaasedmdesátiletá řidička ale tak pohotová nebyla. V rychlosti vletěla do lesa a následně se se svým vozem Suzuki Ignis zřítila ze srázu do řeky.

„Mohlo to být dobrých deset metrů,“ odhaduje Šefl. „Paní měla velké štěstí, protože tím místem moc aut neprojelo, a když, tak z toho srázu vůbec nebylo vidět. Těžko by ji tam někdo hledal. Navíc ani nebrzdila, takže nikde nebyly žádné stopy,“ dodává.

Sám tudy jel poprvé. Hasiči jej našli jen díky GPS v telefonu, ze kterého později volal.

„Když jsem ve zpětném zrcátku viděl, že se zřítila dolů, proběhlo mi v hlavě spoustu věcí, ale bylo mi jasné, že se tam musím vrátit. Nečekal jsem, že to bude tak hrozné, když jsem na tu paní volal, nereagovala. Nechtělo se mi dolů, ale šel jsem,“ říká Šefl.

Auto leželo na boku v ledové řece, řidička byla naštěstí v pořádku a nakonec komunikovala, ale pomoc by si sama zavolat nedokázala. Z auta ji vyprostili právě až hasiči. „Sami se divili, že se paní nic nestalo,“ tvrdí Šefl.

Zastavit u nehody? Samozřejmost

V úterý dopoledne Josefa Šefla za tento čin ocenila Policie ČR, která ve spolupráci s Generali Českou pojišťovnou od roku 2004 provozuje projekt Gentleman silnic. Šefl je již 217. oceněným řidičem. Dostal certifikát a značkové hodinky.

„Pana Šefla si moc vážím. Málokdo takovou věc dokáže udělat, obzvlášť když jde o lidi, kteří nejsou policisté, záchranáři nebo hasiči,“ vzkazuje náměstek ředitele KŘP Pardubického kraje pro vnější službu Miloslav Houdek. „Té paní pomohl jen svojí přítomností, komunikoval s ní a zavolal pomoc. Moc děkuji, takoví lidé jsou v naší zemi potřeba.“

„Myslím si, že zastavit u nehody je samozřejmost. Udělal by to snad každý. Je jasné, že v těchto situacích hlava funguje trochu jinak, ale zastavit a zjistit, co se děje, to je základ,“ uvažuje Šefl.