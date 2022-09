Za šera sjela do ledové řeky, promrzlou ženu zachránili díky dalšímu řidiči

Řidička pravděpodobně nezvládla zatáčku a po příkré stráni sjela autem až do řeky, kde se vůz převrátil. Muž jedoucí za ní na nic nečekal a vydal se ženu zachraňovat. Protože byla řidička ve voze zaklíněná, zavolal hasiče a do jejich příjezdu s ní komunikoval.

„Vozidlo, které skončilo v řece, by v noci nikdo neviděl a raději nedomýšlejme, jak by celá událost mohla dopadnout. Hasiči po svém příjezdu museli nejprve vyprostit řidičku, která se nemohla z vozidla dostat. Automobil byl na boku ve studené řece. Žena byla velmi promrzlá. Hasiči jí poskytli tepelný komfort a předali do péče zdravotníkům,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Náročné bylo pro hasiče i následné vyprošťování auta z řeky. „Museli jsme si motorovými pilami prořezat stromy a zdolávat prudký sráz. Natáhli jsme lana, aby se zasahující hasiči a potápěči mohli v místě pohybovat. Při samotném vyproštění vozu jsme museli uzavřít komunikaci,“ přibližuje náročnou situaci na místě nehody velitel zásahu Jan Faltus ze stanice Králíky.

Hasiči zásah ukončili krátce po půlnoci. Přesné příčiny nehody vyšetřují policisté.