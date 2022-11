Gentlemany silnic jsou manželé. Málem je přejel opilec, tak ho sledovali

Letos v únoru se v podvečer vraceli z veteriny v Mimoni. Cesta domů do Mnichova Hradiště se jim ale proměnila v nečekané drama.

„Přijížděli jsme ke Kuřívodům, což je část Ralska, a narazili na renault, který jel cik cak, každou chvíli do protisměru. Mysleli jsme, že se řidiči udělalo špatně nebo že usíná za volantem. Tak jsme na něj začali blikat, i kvůli autům za námi, aby viděla, že se něco děje,“ začíná líčit Ivan Schovanec.

Až potud by to mohl být běžný příběh, kterých se na silnicích odehraje několik do týdne. Řidič renaultu ovšem na blikání nereagoval, v klikaté jízdě pokračoval dál, až ho zradil druhý výjezd na kruhovém objezdu v Ralsku, kde narazil do lampy veřejného osvětlení.

„Manželka odstavila naše auto a běželi jsme k havarovanému renaultu. Chtěli jsme řidiči pomoc, báli jsme se, že je zraněný. Jenže mu nic nebylo, jen z něj silně táhl alkohol, v ruce měl otevřenou lahev a vedle na sedadle plnou basu piv. Vypotácel se z auta a žena začala vytáčet mobilem policii. Já odběhl do našeho auta pro svůj mobil. Jakmile ale ten opilý řidič zjistil, že manželka volá policii, nějak se vzmátořil, sedl do auta a začal na manželku najíždět. Jen tak tak mu uskočila. Doběhl jsem tam a on přejel trávník uprostřed kruháče a začal najíždět na mě,“ vzpomíná Schovanec.

V tu chvíli by to zřejmě většina řidičů vzdala, maximálně incident nahlásila policii. Ne tak ale Schovancovi. To, že jen zázrakem neskončili pod koly rozjetého renaulta, je neodradilo.

„Vlastně jsem ani v tu chvíli nijak nepřemýšlela, co děláme. Bylo to hodně rychlé, přišlo to samo. Strach jsem v tu chvíli neměla. Bylo mi jasné, že toho opilého řidiče musíme zastavit, jinak způsobí další nehodu,“ pokračuje v líčení Jana Schovancová, která sama v tu dobu měla řidičský průkaz jen pár měsíců.

Manželé vyrazili za autem, které je málem přejelo, a které pokračovalo v jízdě dál na Dolní Krupou. Opilý řidič pak na chvíli zastavil, jeho pronásledovatelé ho dojeli a pokračovali v pokusu znemožnit řidiči renaultu další jízdu.

Pokud sebrat klíčky nevyšel

Ivan Schovanec se přitom pokusil o něco, co by asi většinu řidičů v tu chvíli nenapadlo. „Chtěl jsem mu sebrat klíče za zapalování. Pracoval jsem v autoservisu a teď jako mistr odborného výcviku, takže mi bylo jasné, že bez klíčků nic nezmůže. Otevřel jsem dveře, ale stihl jsem jen chytit volant. V tu chvíli se rozjel a vláčel mě několik metrů po silnici. Měl jsem co dělat, aby mi nepřejel nohy,“ vypráví dnes už klidným hlasem Ivan Schovanec, který měl po tomto incidentu namoženou ruku a rozbolavělé tělo ještě několik týdnů.

Ani další agresivita řidiče ale manžele nepřimělo, aby opilého řidiče nepřestali pronásledovat dál. V závěsu za ním jeli dalších pět kilometrů.

„Chtěli jsme ho prostě zastavit. Představa, že někdo jezdí takhle opilý po silnicích, je pro mě strašlivá,“ vysvětluje paní Jana.

Pronásledování nakonec skončilo na lesní cestě před Dolní Krupou. Řidič renaultu už patrně nemohl, odbočil do lesa a vystoupil z vozu.

„Teď už se mi podařilo mu ty klíčky sebrat. On byl tak namol, že mě požádal, jestli bych mu nevypnul světla, protože toho nebyl schopný. Policie pak dojela do patnácti minut, ale během toho on ještě vyhltnul část lahve vodky. Naměřili mu potom přes tři promile,“ končí Ivan Schovanec.

Za svoji statečnost a rozhodnost jsou teď oba manželé čerstvými držiteli ocenění Gentleman silnic, které společně už 18 let vyhlašuje Generali Česká pojišťovna ve spolupráci s Policií ČR.

Nevšední zážitek teď chce pan Schovanec zúročit dál. Chce si udělat zkoušky na instruktora autoškoly. „Chci to posunout na další úroveň, aby se studenti naučili lépe řídit,“ dodal Schovanec.