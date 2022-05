Nejlepšími herci jsou Kotek a Dancingerová, na festivalu zazářil Semafor

Pouze zástupci dvou divadel stoupali ve středu na jeviště pardubického Východočeského divadla. Ti z Liberce a ti pražští.

Titul Komedie roku získal revuální kabaret Semafor s písněmi Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra.

„Je hodně vděčné a zároveň hrozně nevděčné dělat Semafor. Všichni ho známe, všichni ho milujeme, písničky všichni znají a zpívají, ale na druhou stranu jsou ty písničky hodně spojené s interprety zvučných jmen a je hodně těžké, aby člověk nekopíroval, ale našel si k tomu vlastní cestu a přístup. Navíc je složité udělat představení tak, aby z něho nebyla odborná přednáška o Semaforu nebo výchovný koncert pro mladší generaci,“ řekla za odbornou porotu recenzentka a pedagožka DAMU Radmila Hrdinová a vysekla poklonu tvůrcům inscenace dramaturgovi Jiřímu Janků a režisérovi Šimonu Dominikovi.

„Povedlo se vytvořit něco, co není popisné, ale je emotivní. V neposlední řadě se mi líbí i nápad s živou muzikou, bez které by to ztratilo ten fór, ale i aranže, které jsou dělané, jsou nápadité a chytré. A slibuji, že hned zavolám panu Suchému, se kterým jsme velcí přátelé, a vysvětlím mu, že to prostě musí vidět, i kdybych ho měla odvézt do Liberce osobně,“ dodala Hrdinová.

Semafor dále vyhrál nejen Cenu odborné poroty, ale bodoval také u diváků, kteří mu dali nejvíce hlasů.

Další ceny už patří pražskému Činohernímu klubu. Ošklivec získal obě hlavní herecké ceny - mužskou pro Vojtěcha Kotka jako vývojáře Letteho, který vynalezl silnoproudý konektor. Jeho tvář je ale nebývale ošklivá, což mu až doposud nikdo neřekl.

„Myslela jsem, že to víš, že jsi nevýslovně ošklivý. Ty jsi ale tak strašně krásný člověk,“ oznamuje mu jeho vlastní žena v podání Marty Dancingerové odměněné cenou za nejlepší ženský herecký výkon.

Nemůžeme přijet, hrajeme Ošklivce

Ceny si osobně převzít nemohli. „Z vyhlašování festivalu se musíme rovnou omluvit, zrovna hrajeme Ošklivce,“ zdůvodnil hned po představení omluvu Vojtěch Kotek.

Festival smíchu Komedie roku: Semafor

Cenu za nejlepší režii získal za Ošklivce Braňo Holiček. A pražský Činoherák se ze všech komedií také nejvíc líbil také studentské porotě.

„Líbil se nám výběr textu, a to jak aktuálně rezonuje ve společnosti a pak také kvůli hereckým výkonům, které byly skvělé, velice dobře sehrané a s příjemnou nadsázkou, která tam byla skoro neviditelná,“ řekla Natálie Bulvasová ze studentské poroty.

„Oceňuji dramaturgii jak vašeho divadla, tak Festivalu smíchu, že se nebojí nasadit tak náročnou komedii. Je až s filozofickým přesahem. Diváci odešli nejen pobaveni, ale mají důvody k přemýšlení - a takové divadlo mám nejradši,“ řekl dramaturg libereckého Divadla F. X. Šaldy Jiří Janků.

Prestižní přehlídky nejlepších komedií, které v předešlé sezoně vznikly na jevištích českých profesionálních divadel, se tradičně účastnilo sedm souborů.

„Letošní soutěžní výběr zahrnoval komedie z minulé i předminulé sezony, protože jsme chtěli obsáhnout oba složité ‚covidové‘ roky,“ zdůvodnila dramaturgyně festivalu Jana Uherová.

A nositele ještě jedné ceny závěrem vyhlásila moderátorská dvojice herečka Petra Janečková a stand-up komik Petr Vydra: Cenu Genius smíchu 2022 získala za celoživotní mistrovství a přínos komediálnímu žánru herečka Jiřina Bohdalová.