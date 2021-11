Festival smíchu nabídne Ošklivce i poctu Semaforu

Černá komedie pro tři herce z prostředí drsné Ameriky, komedie z divadelního prostředí nebo satira o kráse a ošklivosti, to je jen ukázka rozmanitosti letošních sedmi soutěžních komedií, na něž se od pondělí prodávají vstupenky.

Diváky v hlavní části opět čeká sedm nejlepších komedií, které vznikly v této, minulé i předminulé sezoně na českých profesionálních jevištích.

„Musíme respektovat obě složité ‚covidové’ divadelní sezony. Mnoho titulů mělo premiéru těsně před lockdownem, takže je diváci nemohli vidět, další byly přeložené. Z tohoto důvodu v letošním ročníku udělujeme jakousi výjimku starším inscenacím, ale zároveň samozřejmě uvedeme i nejžhavější novinky,“ říká dramaturgyně festivalu Jana Uherová.

Čísla nakažených covidem stoupají, a tak i divadlo sleduje, jaká hygienická opatření mohou přijít. Zatím nechce nic předjímat a připravuje se na festival tak, jak si naplánovalo. „V této situaci se nedá moc plánovat a my se tomu musíme přizpůsobit, a nebudeme to dělat dřív, než to přijde. Pokud nastane situace, že ho budeme muset okleštit, přesunout, vždycky je vícero možností,“ říká Uherová.

Již skoro týden je v prodeji festivalové abonmá. Podle něj se dá soudit, že se lidé do divadla chystají.„Zájem o ně je stejný jako loni. Kdo si koupí permanentku, to už je divadelní fanda.Tato základna nám neodpadla a drží nás nad vodou. To je asi to nepodstatnější,“ uvádí Uherová.

Festival smíchu 24.-31. ledna 24. 1. W. Allen – O. Sokol - Prokletí nefritového škorpiona

Slovácké divadlo Uherské Hradiště 25. 1. J. Havelka - Společenstvo vlastníků

Východočeské divadlo Pardubice 26. 1. D. Mamet - Americký bizon

Činoherní studio Ústí nad Labem 27. 1. A. Zachary – M. Weiner – A. Winsberg – První rande

Městské divadlo Brno 28. 1. M. von Mayenburg - Ošklivec

Činoherní klub Praha 29. 1. Š. Dominik – J. Janků - Semafor

Divadlo F. X. Šaldy Liberec 30. 1. M. Frayn / Bez roucha

Divadlo V Dlouhé Praha 31. 1. Galavečer smíchu

Zábavný večer s předáváním festivalových cen za přítomnosti kamer ČT.

Úvod obstará stabilní divadelní soutěžící, a sice Slovácké divadlo z Uherského Hradiště se svojí komedií Prokletí nefritového škorpiona v režii Zdeňka Duška. „Kdo má rád komedie Woodyho Allena, přijde si na své. Je dynamická, vtipná jak slovně, tak situačně, podtržená výbornými hereckými výkony,“ popisuje Uherová.

Se zcela odlišným představením vystřídá Moravu severočeský Činoherní klub. Americký bizon je komornější drsný černý kus pro tři herce – Romana Zacha, Jana Plouhara a Adama Ernesta.

„Komedie má takovou závratnou atmosféru. Když se do ní člověk ponoří, hezky ho chytí, i když od začátku se dá tušit, že to nemůže dobře dopadnout,“ popisuje komedii Davida Šiktance Uherová. Tuto hru má na repertoáru i pražský Činoherní klub, ovšem ten jde do boje o nejlepší komedii vůbec poprvé a nasazuje svoji čerstvou novinku – Ošklivce.

Co se stane, když zjistíte, že vám nikdo nikdy neřekl, že jste ošklivý? Je možné zachovat si svou vlastní tvář, když si necháte změnit obličej? Lette je vedoucí oddělení pro vývoj. Právě vyvinul silnoproudý modulární konektor, který je naprostou senzací. Dozví se však, že na mezinárodní kongres pojede patent prezentovat jeho kolega. Nikdo však není příliš ochotný vysvětlit mu proč – ani jeho vlastní žena.

„Myslela jsem si, že to víš. Vždycky jsem tě obdivovala, jak se s tím dokážeš suverénně vypořádat,“ říká Fanny svému muži Ošklivci, kterého ztvárnil Vojtěch Kotek.

Žebráckou operu vystřídá První rande

Městské divadlo Brno mělo přivést na loňskou přehlídku Žebráckou operu. Jenže herci mezitím nazkoušeli muzikál První rande, který dramaturgyni Festivalu smíchu Janu Uherovou oslovil natolik, že jej pozvala do soutěže. „Vypráví příběhy lidí, kteří se chtějí seznámit a mají rande naslepo, ať už přes aplikaci nebo inzerát. Tato hra je dynamická, vtipná, zkrátka První rande je skvělé rande s Městským divadlem z Brna,“ říká Uherová.

Blízko k muzikálu má i další soutěžící – liberecké divadlo F. X. Šaldy, které nabídne publiku kabaretní představení Semafor. Jde vlastně o poctu tomuto divadlu a jejich zakladatelům Jiřím Suchému a Šlitrovi. V průřezu jejich tvorbou zazní písně spíše neznámé. „Liberecké divadlo přináší i jiné songy Semaforu než ty nejznámější a to je dobře,“ říká Uherová.

Helena Dvořáková, Marek Němec, Jan Vondráček nebo Eva Hacurová hrají v komedii Bez roucha, kterou představí Divadlo V Dlouhé. V jeho podtitulu zní Komedie o tom, jak se dá nebo taky nedá dělat divadlo. „My divadelníci máme rádi tento námět, protože je to divadlo na divadle. Je to o tom, jak složitě se zkouší hra, jak sice přináší vtipné momenty, ale ty jsou legrační pro toho, kdo se na ni dívá, než pro toho, kdo stojí na jevišti,“ popsala Uherová.

Domácí Východočeské divadlo zastupuje Společenstvo vlastníků. „Je to hra o nás, o věcech, které můžou být velmi vtipné, i když jsou příšerné. Zrovna nyní je velmi aktuální – v čase, kdy se několikanásobně zvedají ceny elektřiny a domácnosti obcházejí šmejdi a někdo vyhrává nad naivitou a důvěrou jiných. Ta hra je moc zábavná, ale zároveň je mi jaksi úzko,“ říká Uherová.

Divadlo chystá také bohatý doprovodný program, který zpravidla tvoří menší komedie a soubory je odehrají na malé scéně ve dvoře. Jednou se tam uskuteční koncert pardubické kapely eNDee, divadelní lahůdku připravilo Jihočeské divadlo, které si jako hosta přizvalo herečku Helenu Dvořákovou a spolu s Pavlem Oubramem připravili Dobrý proti severáku, podle známé knihy Daniela Glattauera. Dvořáková pak byla za roli Emmi oceněna za nejlepší ženský herecký výkon roku 2019 v prestižní anketě serveru i-divadlo.cz.

Tradičním hostem festivalem je také Lukáš Hejlík se svým Listováním.