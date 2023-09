Pára, prohlídka depa, křest i dvoupatrové vagony. Třebová oslaví Den železnice

„První RegioFox v barvách Pardubického kraje bude zároveň jedním z největších lákadel Regionálního dne železnice v České Třebové. Návštěvníci se tento den mohou těšit i na parní vlaky a prohlídky zázemí železničního provozu,“ řekl Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah (ČD) pro osobní dopravu.

Pro Pardubický kraj ČD objednaly celkem sedm zcela nových jednotek RegioFox, které budou jezdit zejména na trati z Pardubic přes Hlinsko v Čechách do Havlíčkova Brodu. Úvodní z těchto jednotek je už nyní ve zkušebním provozu a další budou postupně následovat. První z nich bude k vidění právě na Dni železnice, kde ve 14 hodin za účasti vedení Českých drah a Pardubického kraje bude pokřtěna.

Příznivci železniční historie se mohou v sobotu těšit na zvláštní jízdy parního vlaku s lokomotivou 423.009. „Velký bejček“ pojede dvakrát během dne z České Třebové do Lanškrouna a zpět.

Jednosměrné jízdné v parním vlaku bude stát dospělé cestující 100 Kč, jízdenka pro děti od 6 do 15 let bude za 50 Kč a mladší pojedou vlakem zdarma.

Návštěva depa

Odjezdy z České Třebové budou v 9.20 a 14.10 hodin, z Lanškrouna zpět do České Třebové v 10.06 a 15.02 hodin. Při dopolední jízdě z Lanškrouna a odpolední jízdě z České Třebové bude možné z vlaku vystoupit také přímo v českotřebovském depu. Tam budou fanoušci železnice vítáni po celý den od 8 do 16 hodin. K vidění zde bude výstava historických i moderních vozidel.

Zájemci se zde svezou na stanovišti strojvedoucího nebo vláčkem taženým lokomotivou ř. 701 Prasátko. Chybět nebudou ani stánky s občerstvením a upomínkovými předměty, dětský koutek nebo výstava železničních modelů.

Do depa se návštěvníci akce dostanou také kyvadlovými vlaky od 5. nástupiště českotřebovského nádraží. Odjezdy ze stanice do depa začnou v 8.10 hodin a poté každou půlhodinu až do 15.35 hodin. Vlaky opačným směrem z depa začnou jezdit v 8.20 hodin v podobných časových intervalech.

Připraveny budou také speciální okružní jízdy po různých kolejích v uzlu a přes kontejnerové překladiště Metrans.

„Odjezdy z 5. nástupiště českotřebovského nádraží budou v 8.40, 11.10 a 13.10, z depa v 8.45, 11.15 a 13.15. Jízda bude trvat asi 40 minut a bude končit opět na nádraží v České Třebové. Jízdné bude zdarma,“ řekl k unikátní projížďce mluvčí drah Petr Pošta.

Třešničkou na dortu budou také projížďky čtyřvozovou patrovou jednotkou Bpjo východoněmecké provenience, která byla na českých kolejích charakteristická pro svoji tmavě zelenou barvu.

„Celkem budou připraveny tři různé okružní trasy. V tomto vlaku bude platit jednotné jízdné 50 Kč za osobu starší než šest let,“ dodal Pošta.

Zajímavý doprovodný program zajistí také partneři akce. Správa železnic umožní zájemcům prohlídku ústředního stavědla 019 (přístup podchodem od firmy Korado) a nedaleko odtud také prostor drážních hasičů v Semanínské ulici. Ve Střední škole technické a dopravní v Habrmanově ulici v době od 8 do 14 hodin budou mít zájemci možnost navštívit dopravní sál a simulátor řízení lokomotivy.

„Regionální den železnice je již tradiční akcí v České Třebové. Jsem velmi rád, že spolupráce s Českými drahami funguje nejen v rámci zajištění regionální železniční dopravní obslužnosti, ale také v rámci dalších doprovodných aktivit. Kromě této akce připravujeme společně na sobotu 7. října velké výročí 150 let od zahájení provozu Moravské příhraniční dráhy z Dolní Lipky přes Hanušovice až do Šumperka. Jsem tedy přesvědčený, že se fanoušci železniční nostalgie mají v našem kraji na co těšit,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Informace ke zmíněnému výročí budou postupně zveřejňovány na webu vlaky.pardubickykraj.cz.

15. září 2023