Náhrdelník Chrudimky propojí pardubické parky, už vznikají cyklostezky

V Pardubicích se poměrně často stává, že jedna politická garnitura rozjede nějaký projekt a ta následující ho s gustem spláchne do stoupy. Najdou se však i výjimky. Jedna z nich nese jméno Náhrdelník Chrudimky.



Plán na propojení parků kolem druhé největší řeky ve městě totiž postoupil do další fáze.

„Je moc dobře, že se projekt daří dotáhnout. Šli jsme do toho s plánem, že se podél řeky podaří propojit Tyršovy sady, podzámecký park, park Na Špici, Bubeníkovy sady a park Pod Vinicí. To se nyní podaří splnit,“ uvedl František Brendl, dnes opoziční zastupitel za Pardubáky, ale také bývalý náměstek primátorky Štěpánky Fraňkové, za jejichž vlády projekt vznikl.

„Patří do toho i nedávno spuštěné odbahnění Matičního jezera,“ dodal Brendl.

Pravda je, že stavba na etapy běží už poměrně dlouho. Ostatně už je to více než šest let, kdy se s plány mohla seznámit veřejnost.

„Předpokladem úspěšné revitalizace nábřeží řeky Chrudimky je propojení parků na Chrudimce s cílem navrátit sem veřejný život a vtáhnout řeku do organismu města,“ řekla na setkání v dubnu 2013 Karolína Koupalová z odboru hlavního architekta.

Komplikace pro cyklisty na Olšinkách

Momentálně stavba však znamená i potíže pro cyklisty. Neprojedou po stezce, která vede za plaveckým areálem na Olšinkách. Budují se totiž nové komunikace pro cyklisty i pěší mezi lávkami u Vinice a u Ideonu.

„Projekt Náhrdelník Chrudimky patří mezi akce, které financujeme z evropských fondů prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Na cyklostezku Vinice jsme před dvěma lety čerpali zhruba osm milionů korun. Nyní pokračujeme po obou březích směrem k soutoku,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Součástí prací bude i oprava samotné lávky u Ideonu. S placením, jak už se stalo u podobných projektů pravidlem, pomůže Evropská unie.

„Cyklostezka, mlatové cesty pro pěší, veřejné osvětlení a oprava lávky u Ideonu budou stát asi 15,5 milionu korun. Více než 5,6 milionu by měla pokrýt dotace z EU a zhruba 334 tisíc dotace ze státního rozpočtu,“ doplnila náměstkyně primátora pro investice Helena Dvořáčková.

Práce začaly na levém břehu. Na pravém břehu Chrudimky u nemocnice pak vznikne úplně nová cyklostezka, cesta pro pěší a veřejné osvětlení. Práce potrvají, podle klimatických podmínek, sedm měsíců.

„Nábřeží bude vhodné pro různé aktivity, ať již sportovní, turistické či kulturní. Součástí projektu není jen budování cyklostezek a cest, které by postupně měly vést z centra Pardubic až do Hostovic a dál do volné přírody, ale také například odbahnění Maťáku, které skončí v příštím roce,“ dodala mluvčí radnice Nataša Hradní.

Ve vodě už několik týdnů pracuje sací bagr, který zatlouká dřevěné palisády pro zpevnění břehů. Za ně se bude dávat bahno do vaků, které vodu propustí zpět a vytvoří nový břeh. Práce na Matičním jezeře vyjdou na zhruba 20 milionů korun.