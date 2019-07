Skutečský Botas slaví sedmdesátku, v posledních letech je ziskový

Firma Botas je po 70 letech finančně stabilní podnikem a uspěla ve složité konkurenci. Loni měla velmi dobré výsledky, které podle vedení podniku zopakuje i letos. „Vynaložili jsme velké úsilí, aby firma zvládla přerod ze socialismu do kapitalismu. Trvalo skoro 20 let, abychom podnik uvedli do finančně stabilního stavu,“ řekl ředitel firmy František Nestával.

V 90. letech společnost měla obraty i stovky milionů korun, ale někdy i ztráty desítky milionů korun. Vyráběla statisíce párů bot ročně pro firmy Puma, Jofa a Salomon, jenže na nich měla nízké marže. „Oni prodávali boty do celého světa, profitovali, my jenom dřeli,“ řekl Nestával. Když klesla hodnota dolaru, světové firmy přesunuly výrobu dál na východ.

Doby, kdy Botas měl díky spolupráci se zahraničními firmami výnosy až téměř 900 milionů korun, se podle Nestávala nikdy nevrátí. V současnosti ale skutečská firma prodává obuv i do zahraničí pod vlastní značkou a stává se známá i ve světě. Botasky si zákazníci kupují v Itálii, Francii, ve Španělsku i v USA, Kanadě nebo třeba Kazachstánu.

Podnik ročně vyrobí kolem 60 tisíc párů, z toho asi 30 procent prodá v zahraničí. Kolem 80 procent z celkové výroby připadá na sportovní obuv, zaměřuje se na lední hokej, krasobruslení, lyžování, letní a halové sporty. „V hokeji nemůžeme konkurovat nadnárodním firmám, protože nám v nich profesionální sportovci nehrají. U běžek a nohejbalu je to jiné, sportovci naše boty nosí, tam jsme známější,“ řekl Nestával.

Obuv se vyrábí od roku 1963

Obuv pod značkou Botas firma vyrábí od roku 1963, je zkratkou slov Bota a Skuteč. O tři roky později už botasky měly po stranách jeden široký pruh, který ho odlišuje od jiných značek. Na tradici botasek společnost před deseti lety navázala kolekcí Botas 66, kterou firma na trh uvedla ve spolupráci s tehdejšími studenty Vysoké školy uměleckoprůmyslové Janem Klossem a Jakubem Koroušem.

Botas Skuteč Firma byla založena 4. 7. 1949 pod názvem Botana. Navázala na staletou tradici obuvnictví na Skutečsku. Dokladem toho jsou již v roce 1534 Jindřichem Šťastným z Valdštýna a na Rychmburce vydané artikuly cechmistrům a mistrům ke zvelebení skutečského obuvnictví, aby se jimi spravovali. Bohatá „ševcovská“ tradice Skutečska je doložena v Městském muzeu ve Skutči, mezi jehož historické skvosty patří i největší bota (1080 mm dlouhá) vyrobená v ČR. Hlavním výrobním programem Botany byla výroba pánské vycházkové obuvi s nepatrnou výrobou lyžařské a bruslařské obuvi.

Po letech ale spolupráce firmy a designérů skončila, kolekci pro rok 2020 už mladí tvůrci dělat nebudou. Botasky 66 řady Classic, Run a Urban dnes tvoří pětinu výroby, v počátcích to bylo pět procent. V kolekci pro příští rok k produktové trojici přibude ještě jedna řada.

„Nestačí na botaskách jenom měnit barvy. Musíme přijít s něčím novým. Nová řada bude mít vylepšenou podešev, trochu upravený tvar. Testoval jsem boty tři čtvrtě roku, úžasně se v nich chodí,“ řekl Nestával.

Firma vyrábí některé barevné kombinace třeba jen jednu sezonu, potom uvede na trh další vzory. Podle Nestávala ale budou v řadách ‚ikonické‘ boty, které se budou vyrábět nejspíš pořád, patří mezi ně hodně prodávané zářivé boty Rainbow Maker. „Mnoho zákazníků ale dává přednost černé a bílé barvě, proto v sériích přetrvávají,“ dodal Nestával.

Podle ředitele je vždycky těžké odhadnout, ze které boty se nakonec stane hit. Firma předloni vykázala tržby přes 42 milionů korun, loni přes 43 milionů korun díky tomu, že botasky začal prodávat obchodní řetězec Kaufland. Letos budou tržby ještě lepší.

„Vždycky jsme oslovovali náročné klienty, kteří chtějí mít něco jiného, něco českého. Spolupráci s Kauflandem jsme se bránili, ale šli jsme do toho nakonec z toho důvodu, že se značka Botas dostala do širokého povědomí. Hodně lidí už nevědělo, že Botas pořád existuje,“ řekl Nestával.

Letos firma slaví 70. výročí založení společnosti. U příležitosti této mimořádné události byly vyrobeny dva speciální modely volnočasové obuvi Botaska 70 v limitované edici 200 párů.