Nová kamera pardubické hvězdárny zachytila hned druhý den jasný bolid

Když ředitel pardubické hvězdárny Petr Komárek ze zpráv zjistil, že bolid zachytila brněnská hvězdárna, spěchal k nově nainstalované celooblohové kameře, která na pardubické hvězdárně slouží teprve třetí den.

„Byl tam. Zjistil jsem, že bolid letěl takovou dálku, že přeletěl v podstatě polovinu republiky, v takřka totožný čas v rozmezí desetinek sekundy dvě stanoviště zachytila tuto událost. A to je princip našeho pozorování, dvě observatoře si mohou potvrdit, zda úkaz nastal, nebo nenastal,“ řekl Komárek.

Kamera, která hvězdnou oblohu na pardubické hvězdárně snímá, je studentským projektem, zatím běží v testovacím režimu a hned druhý den zachytila svůj první zajímavý úkaz.

„Přišel doslova jako na objednávku, kameru jsem zprovoznil před dvěma dny a tento bolid je jejím prvním krásným úlovkem,“ pochvaluje si ředitel.

Šéf hvězdárny se domnívá, že zachycení bolidu patrně souvisí s právě probíhajícím meteorickým rojem orionidy.

„Nyní je zvětšená pravděpodobnost, že můžeme na obloze pouhým okem vidět takzvané padající hvězdy.Těm jasnějším říkáme bolidy. Padající hvězdy jsou ale pouze lidový název, s hvězdami to nemá nic společného,“ upřesnil Komárek s tím, že drobná kosmická tělesa (meteoroidy) mohou letět rychlostí až 50 kilometrů za sekundu.

Kameru sestrojil společně se studenty. Uvnitř je minipočítač a kamera, která celou noc snímá v časových intervalech oblohu. Když se pak sejde čas, kdy se spouští fotoaparát a astronomický jev, podaří se vše zdokumentovat.

Fotka s bolidem je mnohonásobně zvětšená. Letící těleso mělo podle Komárka nanejvýš několik milimetrů. „Jsou to prachová zrnka, která vstupují do atmosféry a tím, že letí velice rychle, se třou o atmosféru a hoří. To, co vidíme, je hořící stopa částečky toho prachu,“ říká Komárek.

Na fotce je kromě bolidu vidět vedle stromu jasná tečka. To je planeta Jupiter, kterou je teď možné pozorovat. Kousek od hlavního objektu je vidět méně jasná planeta Saturn. Pořád jsou na obloze vidět také zbytky letních souhvězdí například Labutě a Orla, které se pomalu střídají se zimními.

Nyní navíc ještě zájemcům přeje počasí. Než přijdou podzimní plískanice, mohou lidé přijít každou středu, čtvrtek a pátek na pozorování do hvězdárny.

„Zejména bych pozval na 25. října. To nastane částečné zatmění Slunce. Těsně před polednem bude maximální fáze nad Pardubicemi, kdy Měsíc zakryje 42 procent slunečního disku a u nás to budeme pozorovat,“ zve Komárek.