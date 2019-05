Demo ukázkou chceme poděkovat fanouškům, říká Kopfstein. Zřejmě naposled

Je to poprvé a s největší pravděpodobností i naposledy. Ve středu totiž rakouský nápojový gigant překvapivě oznámil, že série po nadcházejících třech podnicích v Rusku, Maďarsku a Japonsku končí.



Rozhovor s Petrem Kopfsteinem vznikl ještě před touto nečekanou zprávou.



Letecká esa v Pardubicích Petr Kopfstein a Martin Šonka Letošní už 29. ročník pardubické Aviatické pouti zařadil do programu Red Bull Air Race Demo, zmenšenou ukázku prestižní světové série v akrobatickém létání. V programu budou zařazena dvě kola závodu, ve kterých se představí čtyři závodníci. Dva budou čeští, kromě úřadujícího mistra světa Martina Šonky ještě Petr Kopfstein. Ti na svých speciálech prolétnou trať vymezenou pěti branami vytvořenými známými nafukovacími pylony. Hlavní část trati bude situována přímo před hlavním prostorem pro návštěvníky. Ti budou moci sledovat nejen vlastní soutěžní lety, ale obdobně jako na oficiálních závodech budou mít možnost vidět i přípravy pilotů a jejich týmů před samotným letem.

„Aviatická pouť patří v tom našem aviatickém světě k tomu absolutnímu high lightu minimálně v Čechách. Těším se, že se s Martinem Šonkou objevíme ve vzduchu a představíme se fanouškům, zároveň mám obrovskou radost, že se podařilo dostat Red Bull Air Race do České republiky. Že se podařilo rakouské majitele přesvědčit, že je to dobrý nápad, který se zalíbil, a o víkendu se představíme v Pardubicích,“ říká akrobatický letec Petr Kopfstein.



Jak těžké bylo přesvědčit majitele, aby kývli na nabídku pořadatelů Aviatické pouti?

Napadlo nás to jako spontánní myšlenka s Josefem Piňosem a Honzou Rudzinským. Jsou za tím ne stovky, ale tisíce e-mailů a hodin vyjednávání a vyřizování.

Moc si s Martinem Šonkou vážíme, že to vyšlo, a uděláme maximum, aby naši ukázku diváci, kteří za námi jezdí po celém světě a jejichž řady se každým rokem rozšiřují, viděli v tom nejlepším světle. Slibuji, že to, co uvidí diváci v sobotu a v neděli, bude jedinečné.

Můžete vůbec v té rychlosti, ve které létáte, vnímat fanoušky a jejich podporu?

V trati na to vůbec čas není, vidění se zužuje jen na to, co vidím před sebou. V momentě, kdy roluji, popojíždím, vidím, jak na nás reagují fanoušci.

Jezdí za vámi čeští fanoušci i po světě?

Ano a jsou velmi vidět. Patří v seriálu k těm nejhlasitějším a nejviditelnějším. Jezdí za námi do Ruska, Ameriky, Abu Dhabi. Pokud je to evropská destinace, tak typicky Budapešť je mekkou českých fanoušků.

Pojďme nyní k programu Aviatické pouti. Co máte pro návštěvníky přichystáno?

Po oba dva dny se představíme ve dvou blocích. Budeme létat po obědě a potom pozdě odpoledne. Ukázka se bude sestávat z průletů tratí a naše vystoupení budou proložena ještě akrobatickou show nás obou.

Konkrétní věci se těžko popisují, letadlo se bude pohybovat přes všechny tři osy a ukážeme, co se s těmi stroji dá dělat. V podstatě uvidí zkrácenou verzi toho, co znají lidé z televize.

Jak dlouho budete ve vzduchu?

Ve vzduchu strávíme 15 minut v prvním bloku, 10 minut bude akrobacie. Pylony, jež během závodu vymezí trať, budou mít jinou barvu.

Proč?

Odlišíme je tím, že to, co uvidí v Pardubicích, je demo závod. Standardně prolétáváme mezi červenými a mají žluté pruhy. Tady bude tato barevná kombinace prohozená.

Co vás čeká po Pardubicích?

Míříme za dalším dílem světového poháru do ruské Kazaně. To je také důvod, proč v Pardubicích nebudeme létat na našich závodních speciálech, ale na akrobatických strojích Extra 300 a Extra 330, protože letadla jsou už na cestě do Ruska, tam míříme hned další týden.

Je v těch strojích nějaký rozdíl oproti těm, které máte pro ostrý závod?

Jsou to naše akrobatické stroje, na nichž trénujeme. Pro normálního diváka nebude rozdíl patrný, pro nás je rozdíl v tom, že je o něco těžší, má lehce horší aerodynamiku a těžší motor.