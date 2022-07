Pardubický kraj od září sníží počet spojů autobusového dopravce BusLine

Změny by nastaly nejdříve s novým jízdním řádem od 28. srpna, protože je nutné je důkladně připravit, řekl ve středu náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš (ODS). BusLine nyní kvůli nedostatku řidičů a jejich dovoleným denně ruší kolem stovky spojů.

Při redukci spojů by mohly být zrušeny například ty, které pravidelně využívá jen minimum cestujících. Další možností je sloučit do jednoho dva spoje jedoucí různou trasou z výchozí do cílové stanice, uvedl náměstek.

„V současnosti firmě vypomáhají subdodavatelé, čímž se někdy může také zhoršit kvalita používaných autobusů. Chceme mít ale jistotu, že od září se už žádné spoje rušit nebudou. Provoz bude i ekonomičtější,“ uvedl Kortyš.

Do konce července chce mít hejtmanství od dopravce písemné záruky, jak bude vypadat provoz od září. Od 12. června v kraji jezdí noví autobusoví dopravci, kteří vzešli ze soutěže, hejtmanství má s nimi smlouvy na deset let.

Společnost BusLine získala Orlickoústecko, Lanškrounsko, Jevíčsko a Litomyšlsko. V prvních dnech činily výpadky až 200 spojů denně, později se jejich počet snížil na 40 až 80. Firmě se nepodařilo převzít část řidičů po předchozím dopravci. Aby byly cestujícím komplikace alespoň částečně kompenzovány, nevybíralo se v autobusech od 14. června zhruba dva týdny jízdné.

Pardubický kraj chce firmě BusLine zatím odebrat část nasmlouvaných plateb, kromě toho bude muset zaplatit pokutu podle uzavřené smlouvy. Vedle BusLine přepravní služby v kraji ještě zajišťují firmy Umbrella Services, ZDAR, Arriva autobusy a Car Tour. V jejich oblastech se závažné problémy nevyskytly.