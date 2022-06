Za chybějící řidiče BusLine zaskočí silničáři, za volant jich sedne sedm

„Máme 26 řidičů na profesní průkaz, kteří mají oprávnění řídit autobus. Z nich jednáme se sedmi, kteří naskočí na linkové spoje,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Dva řidiči z Holic by měli nastoupit zítra a pozítří a budou jezdit autobusy na Orlickoústecku. Tři další z Hlinska pomohou zajistit dopravu na Svitavsku. Volná je také linka v Lanškrouně, tu by měl obstarat řidič-silničář právě z toho místa.

„Situaci bereme jako velmi vážnou a jako cestáři se cítíme být odpovědní našemu zřizovateli v této věci pomoci,“ řekl Němec s tím, že nejtěžší bylo vyřešit právní a organizační háčky.

„Není to jednoduchá věc, je to o odpovědnosti, pojistce, o platových podmínkách a cestovních náhradách, protože pro naše řidiče je to poměrně atypická práce,“ řekl Němec.

Zajištění autobusové dopravy je úkolem společnosti BusLine s níž Pardubický kraj podepsal smlouvu.

„Ta je neodjetím spojů jednoznačně porušována, sankce budeme samozřejmě uplatňovat v plném rozsahu, ale situaci to nyní nevyřeší. Proto jsme také nařídili pozastavení výběru jízdného ve spojích, které jsou odjeté,“ řekl hejtman Martin Netolický, který od dopravce požaduje jednoznačné písemné záruky.

„Do 31. července chceme jednoznačnou písemnou záruku a rozpis směn na září, protože se nesmí stát, že začátek nového školního roku budou provázet jakékoliv komplikace. Půjdeme až do detailu jednotlivých spojů na území našeho kraje.

Zároveň jsme firmě doporučili, aby na začátek školního roku připravila směrem k žákům kampaň jako omluvu za stávající situaci. Dovedu si opět představit, že bude ve formě krátkodobého odpuštění jízdného,“ uvedl Martin Netolický s tím, že BusLine si má také promyslet, zda z dlouhodobého hlediska je schopen zajistit autobusovou dopravu v kraji ve všech čtyřech vysoutěžených oblastech.