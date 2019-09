Stíhání nemocnice kvůli chlapci v kómatu mohlo být předčasné, míní radní

„Situace rodiny mě lidsky velmi mrzí. Nicméně tu tragickou událost už nikdo a nic nevrátí. Proto opakuji, že rodině chlapce se musí dostat maximální pomoci,“ uvedl Valtr (ODS).



Jaké jsou podle vás důsledky trestního stíhání nemocnice? Budete v této věci jako radní či zastupitelstvo nějak konat?

Důsledky trestního stíhání lze v současné době jen těžko předvídat. Tento případ je však bezpochyby nutné důkladně a objektivně došetřit. Kraj do zdravotnických procesů ani jejich revize zasahovat nemůže. Stále věříme, že systémové procesy byly a jsou nastaveny správně. Když se však prokáže, že někdo uvnitř nemocnice nezabezpečil či nedodržel potřebné zdravotnické postupy, tak kraj jako zřizovatel jistě zasáhne.

Máte obavy, že by soud mohl přikročit ke zrušení některého oddělení?

S ohledem na okolnosti případu takové obavy nemám. Z mého pohledu naopak nelze vyloučit, že již samotné zahájení trestního stíhání právnické osoby mohlo být předčasné, a tudíž nyní není na místě věc dále komentovat.

Kvůli tomuto případu, který se neustále objevuje a bude objevovat v médiích, klesá kredit pardubické nemocnice. Co s tím kraj jako zřizovatel může udělat?

Pardubická nemocnice je jednou z krajských nemocnic a ročně poskytne zdravotní péči 503 tisícům ambulantních pacientů a 32 tisícům hospitalizovaným pacientům. Jedná se o největší a páteřní nemocnici našeho kraje. Z toho všeho plyne, že otázka kreditu není mediální zkratkou, ale každodenní boj o spokojenost pacientů nemocnice. Jsem přesvědčen, že si to všichni uvědomujeme. Samozřejmě, že také kraj jako zřizovatele velmi mrzí jakýkoliv případ, v rámci kterého nastanou zdravotní komplikace ať už drobného nebo výrazného charakteru. Na druhou stranu, ve srovnání k drtivému kvantu úspěšných operací a záchranách lidských životů se nehovoří. Myslím, že právě v tomto by kraj mohl také pomoci.

VIDEO: Krvácející Adámek čekal minuty na ošetření, ukázaly záběry z kamer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nepomohlo by, kdyby nemocnice více než dosud řešila spory mimosoudní cestou?

Mimosoudní řešení jakýchkoli sporů považuji za správný a optimální cestu. Taková řešení však nejsou vždy možná. To platí nejen ve zdravotnictví, ale obecně i v běžném životě. Ke smíru je zkrátka potřeba obou stran a ve zdravotnictví navíc do podmínek takových dohod hovoří i pojišťovny. Trestní stíhání podle mne ukázalo, že fúze nemocnic do jedné firmy má i nevýhody. Teď kvůli pardubické nemocnici čelí trestnímu stíhání celá společnost Nemocnice Pardubického kraje s dalšími čtyřmi nemocnicemi. Všechno má svá pro i proti. Zpětně mohu konstatovat, že tehdejší fúze byla prvním krokem k příležitosti současné stabilizace zdravotní péče v našem kraji. Ač považuji ten aktuální případ za velmi tragickou a dalekosáhlou událost, tak souvislost s fúzí nemá vůbec žádnou. Současně jakýkoliv plošný stín pochybností a očerňování profesionality a obětavé práce zdravotníků či úrovně našich nemocnic odmítám.

Dlouhodobě se hovoří o případné fúzi Nemocnice Pardubického kraje s dalšími zdravotnickými společnostmi, které kraj zřizuje. Byl by to podle vás z dnešního pohledu správný krok?

V tomto volebním období nic takového na pořadu není. Považuji to však za jeden ze strategicky možných scénářů, který bude nejprve nutno po všech stránkách pečlivě uvážit. V současné praxi úhradové vyhlášky je totiž pro optimální nastavení výhodné co nejširší portfolio služeb a typů péče. Na druhou stranu stávající principy úhradové vyhlášky dožívají. Z mého pohledu každopádně platí, že léčbu je třeba poskytovat s návazností segmentů péče, tedy rychlou cestou pacienta tam, kde se dosáhne nejlepšího účinku a jeho spokojenosti.