Zloději hodiny stříhali kabely v podzemí, kořist nakonec ani neodnesli

Čtyři muži ve věku od 27 do 41 let nejprve vnikli do takzvaného energokanálu v Ostravě-Vítkovicích. V podzemí pak za svitu baterek tři hodiny stříhali telekomunikační kabely a skládali je do tašek. Celkem naporcovali více než kilometr kabeláže.

„Podle jejich výpovědí se jednalo o náročnou práci, při které se posilovali alkoholem,“ podotkla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Když měli vše hotovo, vydali se společně zpět ven na vzduch. „Jejich radování se a plánování, co dál, ale nemělo dlouhého trvání. Tašky byly příliš těžké, proto je podle vlastního tvrzení ukryli poblíž místa činu v jedné uličce, kde je zaházeli větvemi a utekli,“ uvedla Michalíková.

Při výslechu po dopadení pak policistům tvrdili, že po následném návratu už schovaný lup nenašli.

V druhém případě se krádeže zúčastnili již jen dva členové party. Podle toho, co řekli u výslechu, jeli na kolech a pro krádež kabelů se rozhodli spontánně.

„Vylezli na energomost do patnáctimetrové výšky, kde ukradli zhruba 50 metrů sdělovacího telekomunikačního kabelu. S lupem v taškách slezli po konstrukci dolů, při útěku však viděli auto a jeden z mužů na místě zanechal jak jízdní kolo, tak tašku odcizených kabelů a dal se na útěk,“ informovala mluvčí.

Když si pro čtveřici zlodějů přišli policisté, přiznali se někteří z nich, že cílem bylo prodat kořist ve sběrných surovinách. Celková škoda, kterou napáchali, byla vyčíslena na více než půl milionu korun, za krádež a poškození cizí věci tak obviněným hrozí až pět let vězení.