Dřevo v Jeseníkách kradou i Poláci, výjimečně zloději odvezou plný kamion

S plnými kamiony nakradeného dřeva se pokoušeli zmizet z lesů na Jesenicku zloději z Polska. Policisté je dopadli.

„Ve Zlatých horách a v Karlovicích jsme zachytili kamiony s kradeným dřevem. Případ řešili bruntálští policisté a kriminalisté, kteří zjistili, že se jednalo o zatím netrestané osoby. Ty následně uhradily způsobenou škodu,“ informoval mluvčí moravskoslezské policie René Černohorský.

V jednom nákladu byla surovina z arcibiskupských lesů. „Zcizili nám asi čtyřicet metrů krychlových dřeva,“ vyčíslil výrobní ředitel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Robert Psota.

Podobným nájezdům čelí lesníci po celém kraji. „Nedávno se nám stalo, že se zloději pokusili ukrást celou fůru dřeva, ale naštěstí jsme je načapali. Myslím si, že to teď kvůli zdražování bude čím dál tím častější,“ sdělil třeba zástupce ředitele společnosti Lesy města Olomouce Ivo Koláček.

Zkoušejí krást stále častěji

Podle Psoty zloději kradou palivové dřevo pořád, letos se ale počty krádeží nebo pokusů o ně oproti minulému roku téměř zdvojnásobily. Ročně z arcibiskupských lesů nakradou od 100 do 300 kubíků dřeva, čísla se liší podle sezony.

Půlroční bilance Za prvních pět měsíců letošního roku zloději v českých lesích nakradli dřevo za 8,7 milionu korun. To odpovídá dvěma třetinám celkových loňských škod. Za celý rok 2021 totiž policistům lesní podniky i jednotliví vlastníci nahlásili dohromady 181 krádeží s celkovou škodou 12,9 milionu korun.

„Když přijde zdražení dřeva nebo je nedostupné, hned to na počtu krádeží poznáme. Letos ještě pořád panuje kůrovcová kalamita, a navíc se kvůli ceně energií a pohonných hmot zdražuje, lidé to tak zkoušejí čím dál tím častěji,“ uvedl.

Cena dřeva se totiž oproti loňsku skoro zdvojnásobila. „Palivové dřevo u nás lidé nakoupí asi za dva tisíce korun za sypaný metr, zatímco minulý rok jsme byli na polovině.“

Cenu nejvíce ovlivňuje poptávka, ale také výše výrobních nákladů. „Lesníci zdražují, tak zdražujeme i my,“ upřesnil Jiří Spurný z firmy Dřevo Spurný.

Dodal, že cena za dříví je podle něho na nějakou dobu konečná, nemyslí si, že by se měla do konce roku ještě zvyšovat.

Gang vyrážel na Vysočinu

Na Prostějovsku dokonce řádil gang tří mužů, kteří dřevo kradli i na Vyškovsku a Jihlavsku. Na začátku května je policisté dopadli a přičetli jim krádeže dřeva z lesních skládek za 700 tisíc korun.

Takto velké krádeže ovšem podle Psoty nejsou běžné. Dřevo zloději z lesa spíše odvážejí v menších vozících.

„Krást dřevo rovnou po kamionech byla velmi oblíbená činnost v devadesátých letech. Teď jsou to spíše jednotky případů, ročně kolem pěti, kdy odvezou rovnou plný kamion. Ale vzhledem k tomu, že najednou naloží třicet nebo čtyřicet metrů krychlových, jedna taková krádež odpovídá objemově třeba až dvaceti menším,“ porovnal Psota.

Aby lesníci krádežím předcházeli, instalují do lesů více fotopastí, příjezdové cesty blokují závorami, kromě toho ještě porost hlídají strážní služby.

„Když lidé v lese dřevo zpracovávají, tak mají většinou nějakou hlučnou pilu, a je to tedy slyšet. Vjezd do lesa je zakázaný. Pokud se tam pohybuje nějaké vozidlo, hned víme, že to je někdo, kdo tam nemá co dělat. Díky tomu, že známe terén a nemáme moc příjezdových cest, tak se nám celkem daří pachatele odchytávat. Některé lokality navíc už máme vytipované, víme totiž, že jsou mezi zloději oblíbené,“ popsal Psota.

Pokud je ovšem nepřistihnou v lese hned, je malá pravděpodobnost, že je policie vypátrá.

„Pokud viníka nechytneme rovnou při činu, tak krádež sice hlásíme policii, ale většinou se pachatele už dopátrat nepodaří,“ upřesnil Koláček.

Za krádeže dřeva v lese obvykle viník zaplatí pokutu, v některých případech mu hrozí i vězení.

„Pokud zloději nakradou dřevo do pěti tisíc korun, jedná se o přestupek, pokud je hodnota vyšší, tak už jde o přečin. Následně ale záleží na konkrétní částce za zcizené dřevo nebo také na tom, jestli to má pro osobní potřebu, či jestli by chtěl surovinu dál prodávat. Kromě toho se posuzuje, jestli byla osoba v minulosti trestána, nebo ne. Mimoto mohou být i další přitěžující okolnosti, jako například jestli osoba vnikla do nějaké oplocené obory nebo zničila zámek na závoře, to už bychom se bavili o vloupání,“ upřesnil Černohorský.

Levné dřevo si pokácejí sami

Kdo nechce dřevo při rostoucích cenách kupovat, tomu lesníci nabízejí možnost takzvané samovýroby. To znamená, že si surovinu v lese legálně vytěží sám.

„Zájemci o palivové dříví mohou kontaktovat vedoucího polesí a dohodnout se pak přímo s ním. Chceme jim vycházet maximálně vstříc, proto se ceny za samovýroby, kde nejsou přičteny veškeré náklady za zpracovatele, snažíme udržet co nejníže,“ popsala mluvčí Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Dagmar Obšilová.

Kubík při tomto způsobu zpracování stojí od 100 do 800 korun. Obšilová upozornila, že zájem o samovýrobu je letos oproti minulému roku dvojnásobný.

Kromě toho zákon lidem dovoluje odnést si dřevo z lesa bezplatně. Musí být nicméně výhradně suché, posbírané ze země, jen pro vlastní potřebu a nesmí mít v průměru více než sedm centimetrů.

Odvézt nebo odnést cokoli většího je už nelegální. Stejně jako se bez vědomí majitele nesmějí kácet ani soušky.