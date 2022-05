Moravskoslezská muzea putují za lidmi, své sbírky představí v ulicích

„Expozice nesou příznačný název Muzeum jde do ulic Ostravou a Muzeum jde do ulic Moravskoslezského kraje,“ uvedla ředitelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová.

Ostravská výstava představuje 150 let dlouhou historii Ostravského muzea a všechny jeho sbírky. Na Masarykově náměstí je k vidění do 14. května, potom bude až do konce září putovat po městských obvodech.

„V podsbírkách máme okolo 500 tisíc předmětů, mezi kterými najdete exponáty od nejdrobnějších broučků až po kočáry nebo saně,“ přiblížila Kábrtová. „Velkým lákadlem je i náš orloj, na který se jezdí dívat lidé z celého světa,“ doplnila.

I krajská část výstavy je podle organizátorů výjimečný projekt svým obsahem i rozsahem. „Dlouhodobě máme dobrou spolupráci i s dalšími muzei Moravskoslezského kraje. Proto jsme je přizvali, aby se podílela i na této akci,“ pokračovala Kábrtová. Expozice je nyní v Českém Těšíně, postupně vystřídá dalších pět měst. Stejně jako ostravská expozice potrvá až do konce září.

„Na jedenácti oboustranných panelech popsalo každé z měst historii svých muzeí a Ostrava i své galerie. Ukazují také největší perly, které se v jejich sbírkách nacházejí. Doufáme, že veřejnost nalákají k návštěvě těchto míst,“ řekla koordinátorka projektu Karin Raszková.

Projekt financuje Ostrava a Moravskoslezský kraj. „Během covidu jsme si říkali, že je potřeba, aby kamenné instituce vyšly ven do ulic za lidmi,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.