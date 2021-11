Vodárny investují příští rok v Moravskoslezském kraji přes miliardu

„Do obnovy, modernizace a rozvoje úpraven pitné vody, vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod investujeme v příštím roce nejvíce prostředků v historii. Spolu s opravami dosáhne částka 1,04 miliardy korun,“ avizoval plán pro příští rok mluvčí SmVaK Ostrava Marek Síbrt.

Přes 256 milionů korun by mělo zamířit do rekonstrukcí a úprav vodovodních sítí, téměř 334 milionů pak do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod.

„V dlouhodobějším výhledu počítáme s kontinuálním nárůstem investic. V roce 2021 investujeme o téměř čtvrt miliardy korun, tedy 46 procent více, než tomu bylo před deseti lety,“ okomentoval investiční plány generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Zpět do vodárenské infrastruktury by měla v příštím roce zamířit zhruba třetina obratu firmy.

„V roce 2020 dosáhly výnosy 2,668 miliardy korun. Podíl investic dosáhl 26 procent obratu a součet prostředků do infrastruktury 34 procent,“ upřesnil mluvčí SmVaK.

Peníze půjdou i na kanalizační síť

Na investice se v příštím roce chystají i ve společnosti Ostravské vodovody a kanalizace (OVaK). Ta dodává vodu hlavně na území města Ostravy.

„Na zkvalitnění stavu vodohospodářské infrastruktury máme pro pro rok 2022 připraveno minimálně 428 milionů korun,“ nastínila plán pro nastávající rok mluvčí OVaK Radka Vanková.

Do vodohospodářské infrastruktury chce OVaK investovat zhruba 34 procent z obratu společnosti.

„Ve srovnání s aktuálním očekáváním roku 2021 je to pokles o necelých 16 milionů korun. Souvisí to s nárůstem oprav v roce 2021. Investice pro rok 2022 budou ještě v průběhu roku upřesňovány,“ dodala Vanková.

Velké investice i pro Bruntál

Mezi menší vodohospodářské společnosti v kraji patří VaK Bruntál. Její investice plánované na příští rok přesahují 40 procent obratu firmy.

„V roce 2022 připravujeme investiční akce v objemu 50 milionů korun. Jde například o dokončení rekonstrukce části čističky odpadních vod v Bruntále nebo o výměnu vodovodního potrubí,“ naznačil plány Jaroslav Jouza, ředitel VaK Bruntál.

„Obrat společnosti v loňském roce byl 110 milionů korun, objem investic v roce 2022 je obdobný jako v roce 2021,“ dodal Jouza.