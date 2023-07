Vítkovsku a Osoblažsku pomohou krajské dotace pro znevýhodněné regiony

Místo stařičkého sociálního zařízení v unimobuňkách zcela nová budova. Skiareál v Guntramovicích, místní části Budišova nad Budišovkou, čeká vylepšení v podobě nového zázemí. Město si tříapůlmilionovou investici může dovolit díky krajské podpoře směřované do takzvaných znevýhodněných oblastí. Těch, které trápí odliv lidí a nedostatek pracovních míst v kombinaci s odlehlostí a špatnou dopravní dostupností.

„Právě dokončujeme skatepark, předtím jsme opravili takzvaný Domeček, menší budovu střediska volného času. Zázemí skiareálu by mělo být hotové nejpozději v listopadu 2024,“ vypočítává starosta Budišova nad Budišovkou Patrik Schramm projekty, které se městu podařilo zajistit z těchto dotací.

Rozvíjejí podle něj nejen život místních lidí, ale i těch z okolí. „Na vybudování zasněžování skiareálu jsme si brali desetimilionový úvěr a těžko bychom ufinancovali ještě modernizaci zázemí. Tyto investice ale mají smysl nejen pro volnočasové využití. Už tuto zimu jsme tu měli spoustu školních výletů a lyžařských výcviků. Pro místní školy je to velká pomoc, finančně příznivější než areály na horách,“ doplnil Schramm.

Znevýhodněné oblasti Podporovaná oblast pokrývá Vítkovsko a Osoblažsko. Trápí ji zaostávající sociální a ekonomický vývoj – intenzivní odliv obyvatel, nedostatek pracovních míst, špatná dopravní dostupnost, slabý rozvoj cestovního ruchu. Dotační program podporuje města a obce s maximálně pěti tisíci obyvatel. Konkrétně jde o pětadvacet samospráv. Do letoška rozdělil 73 milionů korun na 33 rozvojových projektů. Teď půjde na dalších 8 projektů 20 milionů korun.

Dívčímu Hradu na Osoblažsku zase dotace pomůže vytvořit zázemí pro tři nové haly ve vznikající podnikatelské zóně. Čtyři miliony, z nichž tři čtvrtiny kryje dotace, poslouží k výkupu pozemků, jejich rekultivaci a zasíťování.

Jedna hala už v místní části Dívčího Hradu Sádek stojí. „Projevila o ni zájem místní firma, která se chce rozšířit a mít u nás lakovnu. Jsme rádi, že se u nás rozroste o novou technologii a vytvoří nová pracovní místa,“ komentoval starosta obce Jan Bezděk.

Stavba obecních domků

Dívčí Hrad teď v její blízkosti od státu koupil jedenáct tisíc metrů čtverečních dalších pozemků. „Součástí projektu je kromě koupě i oprava stávající cesty, vybudování odstavných ploch a příjezdových cest a zasíťování, tedy přivedení elektřiny a vody na tři místa, kde by měly vyrůst tři další haly. Nachystat to tak, aby investor přišel a mohl postavit, co potřebuje,“ řekl Bezděk.

Už první hala vznikla z krajské podpory pro znevýhodněné oblasti a obec s třemi sty obyvateli peníze z téhož programu v minulosti využila i na stavbu dvou obecních domků k pronájmu.

„V jednom už lidé bydlí, druhý se bude kolaudovat,“ dodal starosta s tím, že podpora zaměstnanosti a bydlení je klíčová, pokud mají obce motivovat mladé, aby zůstali, nebo lákat nové obyvatele.

Právě na dotacích jsou samosprávy závislé, z vlastních rozpočtů by si projekty nemohly dovolit. Řeší navíc i věci, které v jiných oblastech neznají. Lidé tam za prací cestují až hodinu, ubývá mladých kvalifikovaných pracovníků, populace stárne. „Bez podpory bychom se do koupě a úpravy pozemků pro podnikatelskou zónu nepustili. Museli bychom žádat úvěry, hodně se zadlužit,“ vysvětlil Jan Bezděk.

Březová na Opavsku letos využije dotační program poprvé. Obnovit hodlá letitou sokolovnu v místní části Leskovec. „Slouží pro sportovní i kulturní akce, pořádáme tam třeba dětské plesy nebo masopustní akce,“ popsal starosta Jan Turovský. Cílem projektu za 1,5 milionu, který dotace pokryje ze 70 procent, je sanace stavebních poruch, přemístění kuchyňky či oprava dveří. Práce už začaly.

Kraj letos pošle do znevýhodněných oblastí dvacet milionů. Kromě Budišova nad Budišovkou, Dívčího Hradu a Březové se o ně podělí dalších pět žadatelů. Jindřichov spraví společenské centrum, Radkov kulturní dům, Bohušov vybuduje vzdělávací turistickou stezku, Město Albrechtice zvelebí okolí základní školy a Osoblaha vybuduje u školy atletické hřiště.

„Osoblažsko i Vítkovsko v sociálním a ekonomickém vývoji oproti jiným oblastem regionu zaostávají, a tak je chceme v jejich složité situaci podpořit,“ uvedl hejtman Jan Krkoška. Dodal, že podpora kraje trvá od roku 2017. Jde o vůbec první program, kdy peníze míří výhradně do takto vybraných míst.