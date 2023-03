V Moravskoslezském kraji se rozšíří síť potravinové pomoci, poptávka sílí

Nemají ve městě neziskovou organizaci, jež by to zajistila, a tak radnice ve Vrbně pod Pradědem občanům zprostředkovává potravinovou pomoc sama. Potraviny pro potřebné má díky spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava a těm, kteří pomoc potřebují, ji poskytují sociální pracovníci. Na stejném principu by měla v kraji letos vzniknout další desítka výdejen.

„Na základě smlouvy s Potravinovou bankou v Ostravě si potraviny vyzvedáváme v místním marketu. Do tohoto týdne jednou týdně, teď jsme to rozšířili na dvakrát v týdnu a v pondělky a středy tedy jezdíme pro připravené potraviny, přivezeme je na úřad, zvážíme je a předáme potřebným občanům,“ popsala sociální pracovnice vrbenské radnice Jana Marková.

Lidi, kteří potravinovou pomoc potřebují, si úřad pětitisícového městečka na Bruntálsku vytipovává sám. Pomoc jim zprostředkovává už rok. „Prostřednictvím sociální práce ty lidi známe, víme o nich. Sami si to v rámci sociální práce zhodnocujeme. V tuto chvíli jde o desítky lidí při každém odběru,“ dodala Marková.

Cílem je pomoci lidem z nových oblastí

Právě znalost prostředí, kterou místní úřady mají, by Potravinová banka Ostrava při rozšíření dosahu potravinové pomoci ráda využila. V některých částech kraje totiž nemá partnery v podobě charit, neziskových či sociálních organizací, přes které by pomoc potřebným distribuovala. Cílem je dostat i lidi z těchto míst k potravinové pomoci.

„Směřujeme tam, kde nemáme spolupráci s žádnou organizací. Chceme navázat spolupráci s městy a nabídnout jim zavážení potravinové pomoci,“ nastínila ředitelka Potravinové banky Ostrava Sabina Keprdová.

Otevřít ve vytipovaných místech přímo kamenné výdejny potravin je pro neziskovou organizaci finančně nereálné – v každé lokalitě by to znamenalo platit nájem, energie i pracovní sílu. „Obecní úřady nejlépe vědí, jak potřební lidé v jejich správním obvodu žijí. My jsme schopni balíčky potravin zavážet a zajistit logistiku,“ uvedla předsedkyně představenstva Potravinové banky Ostrava Helena Balabánová.

Místa, kam se zatím potravinová pomoc nevozí, jsou vybraná, jednání v začátcích. Systém by měl začít fungovat od července. „V Ostravě máme dvacet organizací, se kterými spolupracujeme, a výdejnu ve Vítkovicích. Je tady hustá síť a lidé se k potravinové pomoci bez problémů dostanou. Ale oblasti jako Fulnek, Odry, Orlová, Karvinsko, Budišovsko nebo Vítkovsko, tam pomoc z Potravinové banky není a my ji tam chceme dostat,“ upřesnila Keprdová.

Poptávka po potravinové pomoci sílí

Potravinová banka Ostrava je neziskovou organizací, která shromažďuje potraviny a distribuuje je lidem přes charitativní sdružení, humanitární a dobročinné organizace, střediska vzájemné pomoci i radnice. Potraviny míří k lidem v nouzi, ať už k seniorům, rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám či lidem bez domova. Banka je získává od potravinářských řetězců, ze sbírek i dalších zdrojů.

Síť výdejen letos rozšiřují potravinové banky napříč republikou. Poptávka po pomoci totiž sílí. „Tím, jak je teď všechno neuvěřitelně drahé, nejen byty a energie, řada lidí s nízkými příjmy opravdu na některé potraviny prostě nedosáhne. Je čím dál větší zájem jednotlivců o potravinovou pomoc,“ konstatovala Balabánová.

Ostravská výdejna, jež od loňského září poskytuje potravinovou pomoc lidem s písemným potvrzením úřadu či sociálního pracovníka, je plně vytížená. „Potravinovou pomoc můžeme dát nejvýše pětadvaceti lidem denně. Zhruba týden dopředu už jsou místa rezervována,“ upřesnila Keprdová.

I ve Vrbně zájem stoupá. „Zejména v posledních třech týdnech je větší zájem a zaznamenali jsme nárůst,“ konstatovala Jana Marková.