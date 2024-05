V Ostravě železnici nechtěli. Báli se, že přiveze špatné mravy, říká historik

Co si tedy má člověk představit, když se hovoří o místních a drobných železničních tratích? „Jsou to takzvané sekundární dráhy, tedy železnice nižšího řádu, které doplňovaly hlavní tratě. Konkrétně tady na Ostravsku byla hlavní trať nazvaná Severní dráha císaře Ferdinanda, která vedla z Vídně přes Krakov do Haliče k solným dolům. Její koleje se přiblížily k Ostravě v roce 1847, kdy tady vzniklo i první nádraží,“ vysvětluje Jiří Boháček, který je i autorem několika knih o železniční historii.

Roku 1901 se osobní tramvajová doprava elektrizovala. „Pára“ však z ostravských ulic nezmizela úplně. V nákladní dopravě se používaly parní lokomotivy až do roku 1922.