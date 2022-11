Bída se prohlubuje. Na potravinových bankách závisí o třetinu víc lidí

Potravinové banky v Česku využilo letos alespoň jednou 270 tisíc lidí, tedy zhruba o 70 tisíc více než za celý loňský rok. „Bohužel přibývá lidí, kteří se kvůli současné společensko–ekonomické situaci dostávají do finančních problémů. Často se jim pak nedaří pokrýt základní náklady na potraviny a přicházejí pro potravinovou pomoc k nám,“ uvádí Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank. Přibývá hlavně mladých rodin s malými dětmi nebo seniorů.

Zatímco pečiva, ovoce a zeleniny má potravinová banka dostatek, protože jde o přebytky z obchodních řetězců, trvanlivých potravin je málo. V zásobách chybí třeba cukr, olej, mouka nebo mléko, rýže, těstoviny, masové i jiné konzervy nebo přesnídávky pro děti.

Trvanlivé mléko, olej nebo konzervy už třeba potravinové bance Vysočina scházejí nejméně dva týdny. Z drogerie by potřebovala doplnit například prací prášky, čisticí prostředky a tekutá mýdla. Věci z banky jsou pro obyvatele Vysočiny, dostávají je senioři, matky, které se starají samy o děti a jiní lidé v nouzi.

„Zásoby potravin jsou už téměř na nule a co se týká drogerie, tam ještě nějaké zásoby máme. Sobotní sbírku potravin vítáme a je potřeba. Budeme rádi také za dary od zemědělců, o zeleninu je stále velký zájem,“ řekl ředitel hradecké potravinové banky Václav Pitucha.

Z drogerie potřebují banky doplnit například prací prášky, čisticí prostředky, sprchové gely, šampony či mýdla. Před sobotní sbírkou potravin má banka ve svém ledečském skladu vyprázdněné regály.

„Potravinové banky jdou vlastně z krize do krize,“ vysvětluje ředitelka potravinové banky v Ostravě Sabina Keprdová. „Nejprve to byl covid, pak válka na Ukrajině a nyní problém s energiemi. Na naši potravinovou banku se obrací více a více lidí. Letos jsme zřídili i výdejnu potravinové a materiální pomoci. Od půlky září, kdy jsme ji otevřeli, jsme udělali nějakých 400 balíčků, poptávka po potravinách a pomoci je opravdu velká,“ dodává Keprdová.

Poptávka roste, ale zásoby se doplňují hůř

Potravinové banky mají větší poptávku po pomoci a jejich sklady se tak rychleji vyprazdňují. „Když začala válka na Ukrajině, byla tady obrovská solidarita lidí, kteří se na nás obraceli a dávali opravdu velké dary. Teď s tou krizí, kdy lidé už sami vlastně nemají, tak to není tak, že by k nám lidé jezdili darovat potraviny. Je to ve výjimečných případech,“ doplňuje Keprdová, proč je pro ně sbírka životně důležitá.

V sobotu se koná další kolo celorepublikové potravinové sbírky, ve které mohou lidé darovat potraviny ve většině obchodů velkých řetězců i některých drogeriích nebo on-line obchodech s potravinami. Seznam obchodů najdou lidé na stránkách sbírky.

Potravinové banky spolupracují s desítkami místních organizací napříč republikou a potraviny distribuují potřebným postupně. Regionálních poboček potravinových bank je po celém Česku 15. Na jaře se sbírka podle organizátorů povedla a do skladů potravinových bank se dostalo 431 tun zboží, i když proti loňskému jaru je to o 19 tun méně. Od roku 2019 se sbírka koná dvakrát ročně.

Potravinové banky sice letos dostaly podle ministerstva zemědělství dotaci 103 milionů korun na provozní náklady, zejména na zajišťování svozu potravin a jejich rozdělování. Pro příští rok však budou banky usilovat o navýšení dotace na 130 milionů korun, zdůvodňují to výrazným růstem nákladů na provoz - denně například sváží potraviny z obchodů a používají chladicí nebo mrazicí prostory. Potravinové banky letos mohly čerpaly také 200 milionů na investice z evropských peněz. Pobočky peníze využily na nákup nebo rekonstrukci vlastních skladovacích prostor, aby ušetřily za pronájem a provoz.