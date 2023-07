Osoblažská úzkokolejka se možná protáhne přes hranice, rozhodnou Poláci

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

To, co nešlo za Rakouska-Uherska, ani v dobách jednotného tábora socialismu, může umožnit schengenský prostor.

„V Polsku se chystá obnova trati mezi Racławicemi a Malými Ściborzycemi. Jedná se o tom, že by zde vzniklo takzvané kolejové splítko, tedy tři koleje vedle sebe umožňující jízdu jak vozům s rozchodem 1 435, tak 760 milimetrů,“ přiblížil projektový manažer společnosti Osoblažské úzkorozchodné dráhy David Chovančík důvody, proč se mezinárodní napojení úzkokolejky zvažuje.

První přeshraniční ve střední Evropě

„O trati se původně mluvilo už v roce 1898, ale kvůli hranici mezi Rakouskem-Uherskem a Německem se to nepovedlo. Stejně tak to nebylo možné za komunistů. Realizovatelná je trať, která by byla jedinou přeshraniční úzkokolejkou ve střední Evropě, až nyní,“ doplnil projektový manažer.

Prosazení stavby úzkokolejky ovšem nebude jednoduché. Stěžejní slovo by při prodloužení trasy měli Poláci. „Na našem území by šlo zhruba o osm set metrů, zbytek zhruba tři kilometry dlouhé trati by ležel na polské straně hranice,“ vysvětlil David Chovančík.

A dosah populární „Osoblažky“ by mohl být ještě větší. To pokud by se podařilo v rámci chystané rekonstrukce přidat na již existující trať mezi Racławicemi a Malými Ściborzycemi třetí kolej, takzvané splítko. To by se trasa prodloužila o dalších šest kilometrů.

„Záleželo by ale hlavně na polské straně, kde by se navíc ještě muselo rozhodnout, zda by za vším stála polská obdoba Správy železnic, nebo Opolské vojvodství. Rekonstrukce trati, o které se bavíme, by mohla být dokončena do konce tohoto desetiletí. To je také doba, kdy by se muselo rozhodnout i o případném prodloužení Osoblažky,“ doplnil Chovančík.

Na stávající osoblažské úzkokolejce nyní působí hned dva dopravci. Pravidelnou linkovou dopravu zajišťují České dráhy, víkendové turistické jízdy pak Osoblažská úzkorozchodná dráha.

Ta by chtěla převzít i provozování pravidelných linek, o této možnosti se stále jedná. „O převzetí dopravy v současnosti jednáme s Moravskoslezským krajem a s Českými drahami. Všechno je ještě otevřeno, takže nemohu o průběhu informovat konkrétněji,“ konstatoval Chovančík.

Zástupci Českých drah by se případnému předání pravidelné dopravy na úzkokolejné trati pravděpodobně nebránili. Ale ani oni nechtěli být konkrétnější

„Lze pouze potvrdit, že jednání se zájemcem o provoz stejně jako s objednavatelem dopravy pokračují,“ reagoval na dotaz mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. „Jsme připraveni zajišťovat dopravu do chvíle, kdy provoz na této specifické železnici převezme nový dopravce.“

A pro přesunutí dopravy na nového provozovatele je i kraj. „Uzavření takovéto smlouvy musí zohlednit všechny zákonné úpravy a provozní aspekty, proto zatím nelze říct datum takové změny,“ podotkla Miroslava Chlebounová z odboru kanceláře hejtmana kraje.