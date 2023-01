Sedmiměsíční výluka úzkokolejky končí, vlaky na Osoblahu vyrazí za dva týdny

„Obnova stávající lokomotivy již byla ukončena, ta tak může být uvedena do provozu. Od čtvrtka 26. ledna bude na trati mezi Třemešnou ve Slezsku a Osoblahou opět obnoven železniční provoz,“ konstatovala Vanda Rajnochová, mluvčí Českých drah.

Opravená lokomotiva i čerstvě repasovaný vagon už byly přepraveny na nádraží v Třemešné a přesunuty na úzkokolejku. Na oficiální výjezd si ještě budou muset několik dnů počkat.

„Na trati probíhají úpravy železničních přejezdů, a vlak by tak musel jezdit sníženou rychlostí, což by znamenalo nárůst jízdní doby,“ přiblížila důvody odkladu zahájení pravidelných jízd mluvčí Českých drah.

„Došlo tedy k dohodě se Správou železnic a náhradní autobusová doprava na trati je prodloužena do 25. ledna, kdy opravy skončí,“ doplnila.

Náhradní autobusová doprava jezdila na Osoblažsku od 16. června loňského roku. Její plánovaný konec vítá například starosta Slezských Rudoltic Mojmír Pargač.

„Je to výborná zpráva, svět bude zase konečně normální. Ta výluka byla hodně dlouhá. Narovná se přirozený stav věcí,“ přivítal starosta návrat pravidelné linky na koleje. Slezské Rudoltice jsou jednou z devíti obcí na trati dvacet kilometrů dlouhé úzkokolejky.

Ta je pro ně důležitá například z turistického hlediska. Právě úzkokolejná dráha je jedním z lákadel, které mohou do obce přivést turisty. Ti si tam mohou prohlédnout například barokní zámek přezdívaný Slezské Versailles.

Pro některé obyvatele obce je konec náhradní autobusové dopravy naopak smutnou zprávou.

Nové závory i opravená nádraží

„Jsou skupiny, které preferují autobus, pro které je jednodušší nastoupit do něj na návsi než jít na nádraží. Ale tady jde hlavně o zajištění provozu a udržení trati tak, aby se na ni nevrhli například zloději kovů nebo jiní vandalové,“ doplnil starosta.

Návrat pravidelné osobní přepravy na úzkokolejku vítá i David Chovančík z obecně prospěšné společnosti Slezské zemské dráhy provozující turistické vyhlídkové jízdy na osoblažské úzkokolejce.

„Všichni jsme za plánované obnovení pravidelné dopravy rádi. Dlouhodobá výluka by mohla ohrozit i samotnou trať, do které se přitom v posledních letech tolik investovalo. Máme tady nové závory, opravené nádražní budovy, takže pokud by vlaky nejezdily, mohly by se krátit investice – a to nikdy nevěstí nic dobrého,“ konstatoval David Chovančík.

Ještě se čeká na druhou lokomotivu

S červnovým přerušením pravidelné linky kvůli chybějící lokomotivě ale provoz na úzkokolejce neskončil úplně. Právě Slezské zemské dráhy na ní provozovaly pravidelné jízdy historickým parním vlakem, o něž byl velký zájem.

„V roce 2022 jsme přepravili okolo pěti tisíc turistů, kteří si mohli prohlédnout například i naše muzeum na nádraží ve Slezských Pavlovicích. Naše parní lokomotiva tam pravidelně nabírá vodu, takže mají čas na prohlídku,“ doplnil David Chovančík.

Příznivci úzkokolejky ještě čekají na návrat druhé lokomotivy, jež je stále v opravě.

„Termín dokončení kompletní modernizace lokomotivy, která je mimo provoz od roku 2016, byl původně stanoven na jaro 2022. Poté byl posunut na podzim 2022. Aktuálně je od dodavatele stanoven nový termín na květen 2023,“ řekla Vanda Rajnochová s tím, že se lokomotiva na trať vrátí v historických barvách.