V ostravských tramvajích testují jako první v zemi antikolizní systém

Zabliká, zapípá a tramvaj bezpečně zastaví. To se teď bude odehrávat v kabinách řidičů ostravských tramvají, pokud by hrozila srážka s jiným vozidlem či překážkou na kolejích. To vše díky antikoliznímu systému složenému z řídicí jednotky, kamery a radarového čidla, které reaguje na překážku až do vzdálenosti 80 metrů.