Otec se synem zachránili 400 let starou tradici Jízdy kolem osení

V posledních dnech přitom s ohledem na platná nařízení David zvažoval, že se akce vůbec neuskuteční. Bylo by to poprvé, co by se za 400 let nekonala. O její ukončení se přitom v minulosti neúspěšně snažili nacisté i komunistický režim.

Dnes brzy ráno vyjeli Václav David se synem na koních. V oblecích a s křížem projeli Lukavcem a vyjeli do polí. „Normálně jsme vždy vyjížděli ve 13:00. Dnes jsme vyjeli za úsvitu. Tak, abychom skoro nikoho nemuseli potkat. Brzy ráno tady ještě nejezdí auta ani cyklisté,“ řekl David.

Nekonala se ani mše

Akce byla ale poznamenaná nejen neúčastí veřejnosti. Nekonala se ani mše v lukaveckém kostele. I žehnání stavením a hospodářům bylo jen symbolické. „Rozhodli jsme se tradici udržet a letošní rok nevynechat. Museli jsme to ale udělat v úplné tajnosti. Aby se tady neshromažďovali lidé,“ uvedl David.

Jízda kolem osení se stala součástí krajského kulturního dědictví. Podle kronik se zvyk dodržuje v Lukavci minimálně od roku 1620. Tehdy jezdci odrazili hordu vojáků rozprášených ve stejném roce u bitvy na Bílé hoře.

Tím si zasloužili zápis v kronice a vznikla tak první zmínka o letos minimálně 400 let trvající tradici. Pokud by se letos nejelo, po staletích by to bylo poprvé. Tradici se podle Davida neúspěšně pokoušely přerušit v minulých desetiletích hned dva totalitní režimy. „Takže to, co se nepodařilo nacistům a komunistům, by se nyní podařilo koronaviru,“ dodal.

Jízda normálně končí u pomníku

Jezdci se vždy setkávají na ploše u bývalého pivovaru. Pak vyjedou ke kostelu a na hřbitově objedou kolečko. Dál pokračují po obci. Zastavují u chalup, lidé líbají kříž a nabízejí jezdcům občerstvení.

Později přes pole zajedou do nedaleké osady Nové Dvory. Jízda vždy, za běžných okolností, končí za doprovodu duchovních písní u pomníku padlých pod kostelem a za vyzvánění zvonů. Asi čtyřkilometrový okruh skupina zvládne za tři hodiny.