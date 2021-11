Gang pašoval kokain a vypěstoval tunu marihuany, šéf dostal 15 let vězení

Dobře organizovaný gang tvořili tři Češi, Vietnamec a Srb.

Šéfem skupiny byl další muž ze Srbska - šestašedesátiletý Branko Pindovič, ten dostal nejvyšší trest.

Srbovi Lukovi Polugovi soud jako jedinému zasáhl do výše trestu a snížil jej z deseti na osm let. Podle soudu nebylo prokázáno, že by vybudoval pěstírnu v Podivíně na Břeclavsku. Oba krajany navíc soud vyhostil z ČR.

Další obžalovaný Jiří Vizina z Havířova si pravomocně odpyká 14 let, Ivanu Valachovičovi soud potvrdil devět let a Vietnamci Van Tuan Dangovi osm let.

Soud potvrdil také čtyřletý trest Vladislavu Vykydalovi z Olomouce, který činnost skupiny podrobně popsal a dostal za to status spolupracujícího obviněného.

Rozsáhlým případem postihujícím řadu aktivit této mezinárodní skupiny se vrchní soud zabýval už v úterý a dnes vynášel rozsudek zhruba hodinu, tlumočníci jej totiž museli přeložit do vietnamštiny a srbštiny.

Soud i přes potvrzení většiny trestů upravil většině obžalovaných výrok o vině. Některým zmírnil právní kvalifikaci ohledně prospěchu velkého rozsahu, dvěma naopak kvalifikaci zpřísnil v tom, že působili v organizované skupině působící ve více státech.

„Změna ve výroku o vině oproti soudu prvního stupně spočívala mimo jiné v tom, že odvolací soud neakceptoval výpočet prospěchu obžalovaných z prodeje marihuany, jejíž množství bylo odvozeno od počtu a druhů elektrických výbojek nalezených v pěstírně,“ řekl dnes mluvčí soudu Stanislav Cik.

Kokain propašovali jednou, podruhé je odhalili

Obžalovaní založili několik moderně vybavených velkopěstíren konopí, například v Kelčanech, Věteřově a v Šardicích na Hodonínsku. Skladiště vybavení pro pěstírny měli v Polsku kousek za hranicemi, přičemž v případě potřeby lampy a další zařízení převáželi do meziskladu v garáži v Ostravě-Radvanicích.

Od října 2016 do září 2018, kdy byli všichni dopadeni, dokázali vypěstovat tolik konopí, že z něj vyrobili 1,3 tuny sušené marihuany s vysokým obsahem účinné látky.

Skupina však měla řadu dalších zdrojů příjmů. V roce 2017 se jim podařilo z Ekvádoru přes letiště ve Vídni v zásilce 55 kilogramů kakaového prášku propašovat kokain.

Jenže když se o totéž pokusili podruhé, a to v množství 120 kartonových krabic vážících 1 583 kilogramů, přičemž směs obsahovala 102 kilogramů kokainu, kontraband odhalila ekvádorská policie.

Šéf gandu Pindovič tehdy prokázal, že měl dobré informátory. Když jeden z členů skupiny vyjel pro zásilku, stačil ho včas zastavit s tím, že zboží bylo odhaleno.

Podřadnou kávu balili do značkových obalů

Z Bulharska skupina pašovala stovky kilogramů tabákových listů, které pak zpracovala na řezaný tabák vhodný ke kouření. Zájem odběratelů byl veliký, daň však neplatili žádnou.

Velkou drzost někteří obžalovaní prokázali i při obchodování s kávou. Ačkoliv do České republiky přivezli surovinu nevalné kvality z Chorvatska, v tuzemsku ji zabalili do obalů prestižní značky. O kupce neměli nouzi.

Role byly jasně dané. Neotřesitelnou pozici šéfa měl Pindovič, který také byl jediným jednatelem firmy Max Merkator, jež zastřešovala takřka všechno počínání obžalovaných.

Podle žaloby měl Pindovič k ruce v tuzemském prostředí Jiřího Vyzinu a Ivana Valachoviče, dalším obžalovaným je Vladislav Vykydal. Ten měl fungovat jako řidič.

O dodávku moderního zařízení pro pěstírny se údajně staral Polák Luka Poluga a samotné pěstování konopí s následným sušením marihuany měl na starosti Vietnamec Van Tuan Dang. Podle soudu si mohl gang vydělat trestnou činností až půl miliardy korun.