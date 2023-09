Seniorovi nešly do bitcoinmatu vložit peníze. Restartujte ho, radili podvodníci

Třiašedesátiletému seniorovi volala minulý týden neznámá žena, která se představila jako pracovnice banky. Informovala jej, že na jeho jméno někdo z Liberce požádal o úvěr na částku 250 tisíc korun. „Tuto informaci umocnila dále tím, že mu sdělila jeho iniciály, číslo občanského průkazu a také telefonní číslo. Muž proto ženě důvěřoval a vůbec nepojal jakékoliv podezření,“ přiblížila policejní mluvčí Eva Michalíková.

Podvodnice pak muže instruovala, že nyní musí své finanční prostředky vybrat a převést na rezervní účet, jinak budou vedeny jako peníze pocházející z trestné činnosti. Následně mu předala údajného kolegu, který se představil jako ochranná služba banky, který mu potvrdil, že takových případů mají v poslední době více.

V bance se na podvod nezeptal

Muž dvojici uvěřil a vydal se ze Studénky do Ostravy-Poruby, kde v bance na pokladně ze svých účtů vybral 280 tisíc korun. „I přesto, že byl ve své mateřské bance, nenapadlo jej se pracovnic zeptat, zda byl jeho účet napaden. Asi důvěřoval ženě na telefonu, která mu řekla, že v průběhu jejich hovoru monitoruje, zda tyto podvody nedělá někdo z pracovníků banky, tak aby si celou věc nechal pro sebe,“ popsala další peripetie Michalíková.

S vybranými penězi se muž vydal do nákupního střediska v centru Ostravy, kde je umístěn bitcoinmat. Jakmile byl na místě, žena se s ním opět spojila. Následně dostával na telefon QR kódy, které dle instrukcí měl přiložit k bitcoinmatu. Tehdy měl šanci podvodníkům uniknout.

Ochranka mu zabránila peníze vložit

Ochranka nákupního centra jej totiž informovala, že se mohl stát obětí podvodného jednání. Žena na telefonu vše slyšela, a přesto se touhy po penězích nevzdala. Znovu seniorovi řekla, že ty peníze jsou označeny jako pocházející z trestné činnosti a proto je musí vložit na rezervní účet,“ pokračovala Michalíková.

Podvodnice tudíž muže poslala k dalšímu bitcoinmatu jinde v Ostravě. I zde muži začaly chodit QR kódy, ale tyto mu nefungovaly. „Tentokrát mu žena předala svého podvodného parťáka, který seniorovi řekl, aby vkladomat vytáhl z elektřiny a chvilku počkal, až se restartuje. Opravdu se tak stalo a muž začal pomocí QR kódů provádět platby, kdy po tuto krátkou dobu nebyl v telefonickém spojení s podvodníky,“ sdělila mluvčí.

Nechtěl věřit ani policistům

Seniorovo chování ale zaujalo přihlížející ženu, která kvůli podezření zavolala na tísňovou linku 158. Mezitím muž stihl provést osm vkladů v celkové hodnotě 186 tisíc korun. Podvodník na telefonu ještě stačil poškozeného upozornit na fakt, že kdyby přišli policisté, tak jim nemá věřit, protože oni neví, co se stalo.

Policisté byli na místě do několika minut a ihned začali situaci řešit. „Jeden zavolal na telefonní číslo, které je uvedené na bitcoinmatu. Popsal vzniklou situaci a díky této pohotové reakci se podařilo šest z osmi plateb zastavit. Další policisté se věnovali poškozenému muži, který jim stále nedůvěřoval. „Jednoduše nevěřil, že by se právě on stal obětí podvodného jednání,“ doplnila Michalíková

Po pachatelích nyní pátrají ostravští kriminalisté kvůli podezření ze spáchání přečinu podvodu.