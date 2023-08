Věřil podvodníkům vydávajícím se za finanční odborníky, přišel o tři miliony

Na začátku května dosud neznámý člověk pod jménem Emilia napsal 53letému muži z Opavska na WhatsApp a přiměl ho do údajně výhodného investování do kryptoměn. Další podvodník pod jménem Linda mu pak úspěšně nabídl založení investičního účtu, ke kterému si do svého počítače nainstaloval doporučenou aplikaci.

„Na takto zřízený účet převedl v květnu, v červnu a v červenci několika transakcemi, a to prostřednictvím své kryptopeněženky a internetového bankovnictví, ze svého bankovního účtu celkem téměř 142 tisíc amerických dolarů, což je více než tři miliony korun,“ uvedl policejní mluvčí René Černohorský.

Muž na tomto účtu prováděl různé obchody v kryptoměnách a těšil se ze zpráv oznamujících zhodnocení jeho investice. „Emilia a Linda muže neustále přesvědčovaly o výhodnosti investování s tím, že mu zasílaly informace o jeho údajných výdělcích, čímž byl neustále uváděn v omyl,“ poznamenal policejní mluvčí.

Důvěřivý investor prozřel až tento měsíc, kdy chtěl své kryptoměnové investice odprodat a zisky převést zpět do své kryptopeněženky. „Jenže zjistil, že internetové stránky investiční platformy z jeho počítače zmizely, do aplikace se nelze přihlásit, a on tak nemá přístup ke svému zřízenému investičnímu účtu,“ konstatoval Černohorský.

Celkem tak přišel o tři miliony a sto čtyřicet pět tisíc korun, opavští kriminalisté pátrají po zatím neznámém pachateli či pachatelích kvůli podvodu.