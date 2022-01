Naše Vánoce nejsou uznané jako státní svátek, říká pravoslavný kněz

„Na svátky se těší každý. Nejsou jen o jídle a hodování. Jsou o tom mládenci, který se narodil. Kterého nám na zem seslal Bůh,“ připomněl Vasyl Oros narození Ježíše.

Na bohoslužbu se sjeli věřící ze širokého okolí. „Pro některé to nebylo jednoduché. Mají totiž pracovní povinnosti. Naše svátky zkrátka jako státní svátky nejsou v České republice uznané,“ doplnil otec Oros.

Věřícím přečetl i poselství metropolitního správce arcibiskupa Simeona. Lidé se podle jeho slov do kostela velmi těšili. „Naši věřící za námi chtějí přijít a zapálit svíčku. Pro lidi je důležité to, že tu jsme a slavíme. Mají víru v srdci. Když si jako věřící nevzpomenete na tak důležité svátky, je to, jako byste neslavil narozeniny svého vlastního dítěte. To nejde,“ doplnil otec Oros.

Kněz je vděčný za to, že může být v Česku. Po kázání se rozmluvil o tom, jaké pocity zažívá. „My děkujeme Bohu, že jsme se mohli narodit tady a že tu žijeme. Za to, že tu můžeme slavit svoji víru a modlit se,“ svěřil se Vasyl Oros.

Na mši bylo plno. Kdo se nevešel dovnitř, stál venku. Pro římskokatolickou církev končí Vánoce Třemi králi, tedy 6. lednem. Pravoslavní věřící se ale řídí juliánským kalendářem, který je oproti našemu posunut o třináct dní a podle kterého vánoční svátky teprve začínají. Končí pak 19. ledna.