Řev a rány do zdi. Bylo tam hodně krve, líčí soused řádění útočníka na ubytovně

Incident se stal v sobotu okolo poledne v hotelovém domě Hlubina, jehož část slouží i jako sociální ubytovna. Na balkonech je odložené různé harampádí, na šňůrách se suší vyprané prádlo. Fasáda takřka původní, stěny na chodbách oprýskané, vše více připomíná ubytovnu než nějaký hotel.

„V tom bytě bydlí dva muži a jsou v pohodě. Ale v sobotu najednou obrovský řev, volání o pomoc a bouchání do zdi,“ popisuje soused dění v jednom z bytů v sedmém poschodí desetipatrové budovy.

Podle zjištění iDNES.cz k těmto dvěma mužům přišla na návštěvu nejprve žena, zanedlouho se přiřítil další muž, který začal všechny napadat.

„Co mi říkal jeden z těch mužů, tak tomu druhému mlátil hlavou o stěnu a zem, bylo tam hrozně moc krve. A tomu druhému hrozil, že ho vyhodí z balkonu, to by z takové výšky určitě nepřežil. Ale už to nestihl,“ popisuje jeden z mužů na poschodí.

Policisty prý přivolala napadená žena, která byla sama lehce zraněná. Jednoho z napadených mužů museli záchranáři převézt do nemocnice.

Vyhrožování kvůli jinému trestnímu případu?

Šestatřicetiletého útočníka policisté zadrželi a po obvinění z dvojnásobného pokusu o vraždu, vydírání, výtržnictví a porušování domovní svobody podali návrh na jeho vzetí do vazby.

V souvislosti s tímto případem se také objevila jedna z vyšetřovacích verzí, že útočník vyhrožoval trojici kvůli tomu, že jde o svědky v jiném případu, v němž útočník prý také figuruje. Podle zjištění iDNES.cz by mohlo jít o násilný trestný čin.

Část sousedů napadené dvojice toto potvrzuje, jiní lidé z domu jsou zase přesvědčení, že šlo o útok ze žárlivosti.

„Trestní zákoník stanoví za takové jednání trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let, nebo trest výjimečný,“ řekla policejní mluvčí Soňa Štětínská s tím, že k případu zatím nelze říci nic bližšího.

Hotelový dům Hlubina stojí na velmi frekventovaném místě v Horní ulici v ostravské části Hrabůvka. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Pro výši trestu je však podstatné právě to, zda se prokáže, že pachatel zaútočil kvůli svědectví poškozených v jiném případu. Trestní sazba 15 až 20 let se totiž vztahuje k případům, kdy jde o napadení více osob nebo jde o svědky. Jinak by zřejmě pachateli hrozil trest deset až osmnáct let.

Hotelový dům Hlubina je dlouhodobě problémovým místem nejlidnatějšího ostravského obvodu Jih. V roce 2018 objekt koupil nový majitel, situace se však zlepšila jen málo.

„Policajti jsou tady snad každý týden. A divíte se? Podívejte se, kdo tady žije,“ konstatovala jedna žena, které v hotelovém domě bydlí už řadu let. „Chtěla jsem se vystěhovat, ale už jsem si tady asi zvykla a navíc tady jsou různé služby, co jinde nejsou,“ vysvětlila starší žena.