Stát do kraje investoval jen zlomek ze slibů, říká lídr Trikolóry Viktorýn

„V kraji máme zhruba 1 300 členů, příznivců a podporovatelů, z toho čistých členů máme zhruba 180. Máme šest oblastních organizací a 35 místních organizací. Mívám tak patnáct až dvacet schůzí měsíčně, ale když se hnutí buduje, tak nelze jinak,“ shrnul lídr moravskoslezské kandidátky Trikolóry a krajský předseda hnutí Petr Viktorýn.

Proč jste se dal na politiku? Na sociálních sítích se o ní po zkušenostech z politického marketingu nevyjadřujete zrovna hezky.

Po roce 1989 jsem se do politiky nezapojil záměrně, protože kromě několika prvních let se mi jevila jako netransparentní. A s privatizací přišla vláda bohatých, což se v posledních letech dostalo až do absurdní roviny. Po ročním angažmá ve straně Svobodní, kterou lidé okolo předsedy Petra Macha transformovali do něčeho jiného, než jaká byla původní myšlenka, jsem loni přijal nabídku Václava Klause mladšího do Trikolóry, čemuž hodně věřím.

Dokonce jste zmiňoval, že vás hodně otrávilo, když se z předvolebního politika, kterému jste kdysi dělali kampaň, po zvolení stal politický podvodník...

Jistě, viděl jsem, jak se mění doslova před očima. Pokud někdo získá hlasy s určitým příslibem, a pak to nesplní, tak je to podvod na voliče.

Koho například máte na mysli?

Omlouvám se, ale nebudu nikoho konkrétně jmenovat, ale několik takových jsem opravdu poznal.

Petr Viktorýn Narodil se v roce 1970 v Opavě, ale dětství prožil v Ostravě.

V 90. letech pracoval například v soukromých rádiích, v roce 1995 spoluzaložil mediální agenturu. Souběžně měl i velkoobchod především s nápojovými obaly.

V roce 2009 vstoupil do strany Svobodní, po roce z ní vystoupil.

Nyní pracuje jako analytik a konzultant ve znaleckém ústavu.

Ženatý, tři dcery (15, 16 a 27 let).

A jak můžete zaručit, že se totéž nestane v případě úspěchu rovněž s Viktorýnem?

Nejdu za politickou kariérou, chci změnu politického prostředí. Aby tu vznikla široká společenská strana, která vtáhne co nejvíce občanů do dialogu. Lidé musejí pochopit, že politické problémy jsou i jejich problémy. Pokud volební výsledky vyhodnotíme jako neúspěšné, tak nemám problém z nich vyvodit osobní odpovědnost.

A kde je hranice úspěchu Trikolóry ve volbách v kraji?

Trikolóra je nová značka a nestojí za ní žádný silný sponzor nebo různí podnikatelé. Já osobně si dal volební cíl sedm procent hlasů.

Když jste zmiňoval sponzory, s vaším hnutím bývá spojován podnikatel a vlastník PPF Petr Kellner.

Ano. A je to nesmysl. Trikolóra je založená na dobrovolnické činnosti, vše si platíme sami. Do Trikolóry se nám hlásily různé firmy podporující více stran napříč spektrem, jedna se snažila krajské sdružení i převzít. Zájem vstoupit měl i bývalý náměstek hejtmana a několik exnáměstků ostravského primátora. Nepřijali jsme nikoho z nich, protože nechceme, aby se politické půtky a sváry přenesly i do Trikolóry.

Kdo z politiků se k vám hlásil?

Nebudu nikoho jmenovat. Chci se vyvarovat toho, abych vedl konfrontační kampaň. Budeme prezentovat náš program.

Všiml jsem si, že vaši kandidátku poměrně hodně tvoří i lidé, kteří působili v ODS a SPD.

Pokud to jsou lidé, kteří nemění politické názory, ale jen jim více vyhovuje Trikolóra, tak nevidím problém. Myslím si, že ODS se odklonila od původní pravicové konzervativní strany spíše k politickému středu, což se mnohým konzervativcům nelíbí, a proto odešli.

A co SPD?

Tam znám jen převyprávěný příběh. Podle něj předseda SPD s krajskou organizací nenakládal vždy úplně tak, jak si někteří členové představovali, došlo tam k personálním změnám, proto si mnozí v obhajobě tradičních vlasteneckých hodnot našli právě nás. Ale upozorňuji, že máme mnoho lidí, kteří se dosud politicky nijak neangažovali, čehož si hodně cením.

Jak hodnotíte vývoj kraje?

Podle mého názoru se velké chyby udělaly hned na začátku, za krajského vedení ODS, bohužel některé jsou nevratné. Například mošnovské letiště, u něhož se handrkovali o nevýznamné poplatky a čekali asi, až je osloví Lufthansa, přičemž mezitím si nechali utéct nízkonákladové letecké společnosti do Polska. Vinou toho strádá letiště i kraj. Trend současného hejtmana Vondráka, který má blízko k investicím do inovací a rozvoje, se mi líbí. Kraj se musí očistit od stigmatu ocelového srdce, měli bychom být technologickým srdcem republiky. Stát do kraje investoval jen zlomek toho, co sliboval. Kvůli rozvoji celé republiky se tu v minulosti ničilo životní prostředí a stát dosud nesplnil, k čemu se zavázal.

Nikde jsem nenašel krajský volební program Trikolóry...

Ani nemohl. To je kuchařka, kterou každá strana drží pod pokličkou co nejdéle. Program představíme 30. srpna. Ale například chceme pro všechny dostupnou zdravotní péči včetně pohotovostních služeb a ordinací zubařské péče. Odmítáme novou vojenskou základnu na území kraje, nechceme žádná nová azylová a záchytná střediska. Musí se dořešit ekologická zátěž, hodláme zvýšit prestiž kraje a z Prahy přesídlit některé ministerstvo.

S kým si dovedete představit koalici, a s kým určitě ne?

Nyní se nebudu vůči nikomu vymezovat. Dokážu si představit spolupráci s každou stranou, která pomůže naplnit náš program. To se týká klidně i KSČM, protože po roce 1989 se mnoho komunistů rozlezlo do všech ostatních stran a ti, co zůstali, tak v podstatě byli nejtransparentnější. Jsme občanské hnutí, které prosazuje národní a konzervativní hodnoty, a kdo nás podpoří, tak je věcí programové shody.