Ostravské stopy: Z Karoliny, ještě z továrny, mám klip, vzpomíná Nagy

Někdejší atmosféra regionu se otiskla i do vizuálu kapely. „V Bohumíně kdysi existoval náš nezapomenutelný fanklub. Pocházel odtud otec našeho kytaristy. Díky tomu jsme měli dokonce speciální odznaky, které vyráběly Železárny a drátovny Bohumín, tvořilo je naše logo s kytarou. Dodnes se znám s jedním manželským párem, který se díky fanklubu dal dohromady, on z Michalovec a ona z Ostravy, už mají velké děti. Je to pro mě velmi milé, když vidím takovéto následky. Dnes už podobné fankluby v podstatě neexistují, nahradily je stránky na Facebooku, kam se přihlásíte, odlajkujete, a to je vše,“ říká zpěvák.

Ostrava je pro něj jednou ze zaslíbených štací, zdejší koncerty patří k těm nejlepším. On sám to vidí takto: „Každý muzikant vám řekne, že existují dva regiony, kde jsou lidé mimořádně vděční, je to východní Slovensko a Ostravsko. Nikdo neví proč, ale ostravské publikum je skvělé a jednoduše vděčné. Dejme tomu, že v Praze nebo v Bratislavě je hodně akcí, lidé v těchto městech už jsou moc rozmazlení a vybíraví. Kdežto, když se něco děje ve východním Slovensku nebo na Ostravsku, všichni jsou u toho. Kraj také velice rád investuje do kultury. Pro nás hudebníky je to samozřejmě velmi milé a rádi sem jezdíme. Publikum je tady o to víc srdečné.“

Peter Nagy Zpěvák Peter Nagy pochází z Prešova, kde se narodil 9. dubna 1959. Proslavila jej hned první sólová nahrávka Profesor Indigo, nesmrtelný hit, který nazpíval v roce 1982. Díky němu byl jedním z nejslavnějších interpretů 80. let. Indiga nahrál v rozhlase v Košicích. Pak vypukla nagymánie. Bořil všechny popové hitparády v zemi. V roce 1985 dokonce sesadil z trůnu Karla Gotta coby zlatý slavík. K slavným hitům patří třeba Marcel z malého mesta, S nohami na stole nebo Sme svoji. Nelze opomenout ani skladby Kristínka iba spí nebo Korálky od Natálky.

Ostravu má velmi rád také proto, že v ní získal řadu pracovních příležitostí. „Hodně jsem tady hrával například i pro Radio Čas... Pamatuju ale i na starou Ostravu, na dobu, kdy se ještě konaly burzy na Černé louce a za hotelem Palace. Bydleli jsme v něm a přesně si pamatuju, jak se zřítila část obchodního domu Ostravice při nepovolené rekonstrukci,“ připomíná například duben 2000.

Přelomový byl pro něj například rok 1993, protože vznikl videoklip natočený právě v troskách tehdejší koksovny Karolina. „Bylo to období, kdy jsme v Ostravě natáčeli videoklip Revolver a muzika. Režíroval jej Jindřich Procházka z ostravského televizního studia. Natáčeli jsme v prostorách, kde dnes stojí Forum Nová Karolina. Jednalo se o podobné industriální stavby, jaké jsou k vidění třeba teď na Dole Michal, kde hrajeme v rámci Michalfestu. Mám rád podobnou estetiku, protože se jedná o výtvarně působivé prostředí. Ostravákům se to možná nezdá, ale existuje tolik lidí, kteří by za to dali nevím co. Stačí, když si něco takového prohlédnete v Rakousku, třeba ve Vídni. Tam se nachází alternativní scéna Aréna, ve které vystupují třeba ZZ Top nebo Dream Theater, jedná se o uzavřený prostor a každý týden se v něm něco koná,“ upozorňuje na historický potenciál města.

Kudy ven?

Jenže Karolina už dnes znamená všechno jiné než právě továrnu. „Nová Karolina? Byl jsem se tam podívat, není to vyloženě špatné, ale raději bych tam viděl tu továrnu, jsem v tomto směru romantik,“směje se nestárnoucí šedesátník.

A přidá historku o tom, jak je zdejší metropole svérázná i po dopravní stránce. „Ostrava je zvláštní město, protože my Slováci se z ní neumíme vymotat. Je totiž roztahaná. Jednou jsem seděl v šatně s Jožou Rážem, když jsme hráli v Ostravě. Já mu říkal: Kudy pojedeš domů – na Hrozenkov, na Makov, na Brno, anebo na Příbor? A on mi odpovídal: Víš co, třicet let sem jezdím a nikdy nevím, kudy se dostat ven. Takže v tomto je Ostrava pro nás specifická, nebo spíše panická. Naštěstí nás vždy odzbrojí perfektní srdečnost zdejších lidí,“ říká Nagy.



Syn v přímém přenosu

Ostrava se částečně zapsala i do jeho rodinného života, právě tady totiž poprvé informoval publikum o narození syna. „Pamatuji si to velmi dobře, když se před třiceti lety v Paláci kultury a sportu ve Vítkovicích volila Miss Československa. Vyhrála Ivana Christová a moderátorka, paní Magdalena Dietlová, kterou jsem o to požádal, v přímém přenosu oznámila, že se mi narodil syn. Takový okamžik se nezapomíná. Taky si ještě vybavím, že když byla ta možnost, tak jsem chodil bruslit do Komenského sadů. Tehdy v nich ještě býval malý penzion, kde mě ubytovali, a já si vychutnával toto krásné prostředí, ačkoliv se nachází nedaleko hlavní cesty,“ doplňuje Nagy svou ostravskou zkušenost.

Zanedlouho se sem vrátí, protože jede turné na oslavu svého jubilea. „Na podzim se vrátím do Domu kultury města Ostrava, kde zahraji ke své šedesátce. Těším se.“