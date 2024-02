Stavbaři finišují opravy důležitého mostu v Místku, konec stavby určí počasí

Původně jen do ledna, zhruba půl roku, měla trvat oprava dvou mostů v Beskydské ulici ve Frýdku-Místku, která výrazně ovlivňuje průjezd městem. Podle zástupců Ředitelství silnic a dálnic by však oprava mohla skončit do konce března. Ale ani to není zatím jisté.