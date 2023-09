Umělá inteligence? Poslední slovo musí mít vždy lékař, říká ostravský neurolog

Neurolog Ondřej Volný už čtyři roky diagnostikuje pacienty za pomoci umělé inteligence. „Nikdy se mi nestalo, že by udělala zcela špatnou diagnózu,“ říká.

Jak konkrétně vaše medicínská umělá inteligence vypadá?

Je to něco, co fyzicky nevidíme, když s ní hovoříme, ani si na ni nemůžeme sáhnout, což může být pro někoho problém. V medicíně ji máme v počítačích a jejich softwarech. Jde o druh algoritmu, který nám dokáže srovnat a vyhodnotit data, která do počítače zadáme.

Jak jste se k umělé inteligenci dostal?

Když jsem byl v roce 2012 poprvé v Kanadě. Už tehdy začala pronikat do analýzy obrazů, se kterými v rámci počítačové tomografie neurologové pracují, šlo o algoritmy strojového a hlubokého učení. Data, která zpracovávaly počítače, začala být automaticky hodnocena i něčím jiným než očima neurologa nebo radiologa.