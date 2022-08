Nabízeli nám ruské uhlí a odmítli jsme ho, říká předseda představenstva OKD

Předsedou jejího představenstva je od letošního dubna Roman Sikora, do té doby výkonný ředitel polského černouhelného dolu PG Silesia Czechowice – Dziedzice. O tom, jak dlouho se bude v České republice černé uhlí ještě těžit, bude rozhodovat vláda.

Jak vidíte, pokud použijeme terminologii sázkařských kanceláří, šanci na to, že OKD bude těžit i po roce 2023?

Vsadil bych si na to, že se nám podaří těžit do roku 2025. Ale nepodaří se nám to bez součinnosti s našimi klíčovými zákazníky.

Jde v tomto rozhodování spíše o zákazníky se zájmem o energetické uhlí, tedy teplárny, nebo o koksovatelné uhlí a hutníky?