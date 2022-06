Soud uznal, že Citibank půjčila NWR deset miliard korun, ručila jí OKD

Více než desetimiliardová pohledávka vznikla tak, že společnost OKD ručila své mateřské firmě NWR.

„Rozsudek soudu prvního stupně se potvrzuje,“ konstatovala předsedkyně senátu Karla Trávníčková v začátku krátkého středečního jednání soudu. Potvrdila tak fakt, že společnost Citibank a s ní i NWR uspěly se svými argumenty už u Krajského soudu v Ostravě.

Rozsudek sice nabude právní moci, konec soudních sporů to ale určitě neznamená.

„V této věci budeme podávat dovolání a jsme přesvědčeni, že nám Nejvyšší soud vyhoví,“ komentoval rozhodnutí soudu Lee Louda, insolvenční správce společnosti Správa pohledávek OKD, která záležitosti spojené s krachem tehdejší těžební společnosti řeší. Funkční část firmy byla od dluhů očištěna a působí dále pod původním názvem.

„Spor už byl jednou odvolacím soudem projednáván, rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě zrušil. Nyní se projednávala prakticky stejná problematika, nicméně tentokrát se odvolací soud s námitkami insolvenčního správce tvrzenými v odvolání blíže nevypořádával, rozhodnutí krajského soudu potvrdil s ohledem na změnu právního názoru,“ dodal insolvenční správce důvody, pro které se chce proti rozsudku odvolat.

Problémy OKD začaly v roce 2014

Pro samotný průběh insolvenčního řízení rozhodnutí vrchního soudu znamená, že insolvenční správce bude muset při výplatě peněz počítat i s desetimiliardovou pohledávkou Citibank, jejíž pravost od začátku, podobně jako samotná OKD, popíral.

Podle Lee Loudy totiž problémy OKD vznikly mimo jiné už v roce 2014, kdy došlo k restrukturalizaci staršího dluhu společnosti NWR, mateřské firmy OKD. Ta za dluh ručila. Podle insolvenčního správce ale tehdy byla OKD v takovém područí NWR, že s ní tvořila koncern, že na ni byl vyvíjen takový tlak, až nevýhodnou smlouvu o ručení její zástupci podepsali.

„Již od ledna byla vyjednávána neformální restrukturalizace, kdy se stal dlužník a s ním i žalovaní majetkem svých věřitelů. Museli poslouchat, co jim říkají, museli plnit jejich pokyny, museli s nimi uzavřít dohodu, která jim dávala velké závazky, náročné povinnosti, a tu dohodu pak plnit,“ argumentovali před soudem právníci insolvenčního správce ve snaze prokázat, že se společnost OKD zaručila za dluh své mateřské NWR pod nátlakem. „Ten, kdo dluží takové peníze, musí své věřitele poslouchat a musí dělat, co oni chtějí.“ S tím ale právní zástupce Citibank kategoricky nesouhlasil.

Peníze pro Citibank už byly vyčleněné

„Citibank, respektive věřitelé v jejím zastoupení, nebyli v žádném případě v koncernu a z povahy věci nemohly být ani osoby blízké společnosti OKD,“ odmítl před soudem opětovně propojení právní zástupce londýnské banky.

Výšku částky, kterou dostávají věřitelé OKD zpět, by samotný návrat Citibank mezi ně ovlivnit neměl, insolvenční správce má částku pro případnou výplatu vyčleněnu.

Podobně má vyčleněnu i částku na právní zastoupení v běžících i skončených sporech. Zda bude stačit, to zatím není jasné.

Loni odepsal správce přes 60 milionů korun

Jen za právě skončený spor se Citibank a NWR by měl vítězným stranám, do tří dnů po nabytí právní moci rozsudku, zaplatit minimálně 7,5 milionu korun plus další náklady odvolacího řízení, které advokáti vítězných stran ještě vyčíslují.

Už v loňském roce musel insolvenční správce odepsat přes 19 milionů korun po neúspěšných sporech s Českou správou sociálního zabezpečení, dalších 42 milionů pak po prohrané při s finančním úřadem.

„Dlužník aktuálně disponuje dostatkem hotovosti pro další činnost a je schopen hradit pohledávky věřitelů za majetkovou podstatou,“ konstatoval insolvenční správce.