Zpoždění i 170 minut, cestování vlakem mezi Ostravou a Prahou je o nervy

A podobné to je i naopak. Průměrné dvaadvacetiminutové zpoždění za stejné období korunované maximem v délce 176 minut si připsalo pendolino vyjíždějící z hlavního nádraží v Praze každý pracovní den v 17.25.

Paradoxem druhého maxima, téměř tříhodinového zpoždění, je fakt, že se výrazně blíží někdejší běžné době jízdy mezi Ostravou a Prahou – ta byla pod tři hodiny.

Kvůli opravám železničního koridoru, které za velkými zpožděními vlaků stojí, se doba jízdy pendolin v jízdním řádu zvýšila na 204 minut. Ani to ale nestačí a vlaky přijíždí se zpožděním. A to začíná výrazně omezovat lidi cestující do hlavního města.

„Je smutné, když ve 21. století sedáte do vlaku směr Praha–Ostrava nebo opačně a musíte počítat s velkou pravděpodobností, že nepřijedete podle jízdního řádu. V mém případě jde o čtyři jízdy z pěti. Často jde o desítky minut, někdy i o hodiny,“ komentuje stav nejvytíženější železniční cesty v zemi Jaromír Krišica, jednatel PR agentury Crest Communications Ostrava.

„I tak ale stále považuji vlak za nejlepší způsob přepravy, protože čas můžete využít prací a zábavou.“ Podobnou zkušenost má rovněž tisková mluvčí Ivana Gračková. „Osobně jsem v poslední době jela mezi Prahou a Ostravou služebně několikrát, s různými dopravci, a snad nikdy se cesta neobešla bez zpoždění. Už to rezignovaně přijímám, dávám si dvouhodinovou rezervu a využívám cestu k práci, což v autě nejde,“ komentovala situaci.

Zkomplikovalo vám v poslední době cestu velké zpoždění vlaku? celkem hlasů: 365 ano 82 %(298 hlasů) ne 11 %(39 hlasů) vlakem nejezdím 8 %(28 hlasů)

A problémy na trati se dotýkají také velkých firem. „Zaznamenali jsme rostoucí počet zpoždění vlaků na trase mezi Ostravou a Prahou. Počet zpožděných spojů vzrostl především v létě, kdy však neprobíhá velké množství pracovních cest mezi těmito dvěma lokalitami. Na jiný způsob dopravy nepřecházíme, věříme, že se situace brzy vrátí do normálu,“ komentovala situaci Mariana Kellerová, mluvčí společnosti Siemens.

Cestující chtějí rychlejší wifi

Jiné způsoby dopravy do Prahy totiž s vlakem stále prohrávají. „Autem je Praha stále jedna velká časová nejistota kvůli pracím na silnici. Proto je nutné počítat se stejnou rezervou jako u vlaku, a přece jen ve vlaku toho člověk udělá mnohem víc než za volantem,“ vysvětlila Michaela Žvaková, ředitelka skupiny Witkowitz.

„Přivítala bych, kdyby vlakových spojů jezdilo více a byly spolehlivější, a zejména kdyby mělo pendolino konečně lepší wifi a telefonní signál. Chybí rovněž večerní spoje z Prahy do Ostravy,“ dodala.

Výrazná zpoždění dálkových vlaků navíc ovlivňují i místní spoje. „Velké množství stavebních prací zatížilo páteřní železniční koridor. To způsobuje zpoždění dálkových vlaků, což negativně ovlivňuje následné přípoje v rámci regionální dopravy,“ konstatovala mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová. „Nicméně opravy na železnici jsou nutné.“

Opravy budou trvat, s nimi zpoždění

Se zpožděními vlaků budou muset pasažéři ještě nějakou dobu počítat. „Na trase Praha–Ostrava se do jízdních dob promítají dopady stavebních prací a souvisejících výluk v úsecích Poříčany–Velim, Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí a modernizace železničních uzlů Pardubice a Přerov,“ vysvětlil důvod zpoždění Dušan Gavenda, mluvčí Správy železnic.

„V úseku Poříčany–Velim potrvají omezení do konce srpna, v Přerově skončí omezení na podzim. Modernizace pardubického uzlu i úseku u Ústí ad Orlicí poběží i příští rok,“ dodal.

Na spojení s Prahou pod tři hodiny si Ostravané počkají ještě déle. „Návrat k přibližně původním cestovním dobám mezi Prahou a Ostravou je předpokládaný od konce příštího roku, s jízdním řádem pro rok 2024,“ dodal Gavenda.