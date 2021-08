Nechtěla jsem se očkovat, ale... Mobilní týmy vyrazily do odlehlých oblastí

Očkování v příhraničí přilákalo seniory i děti Ačkoli město Jablunkov na Frýdecko-Místecku ani obec Osoblaha na Bruntálsku na tom nejsou s proočkovaností obyvatel proti koronaviru v kraji nejhůř, v úterý právě tam poprvé zastavily mobilní očkovací týmy. A na nezájem lidí o vakcínu si zdravotníci rozhodně nestěžovali. „Začali jsme v osm hodin a už tu stála fronta třiceti lidí. Za první dvě hodiny jsme naočkovali 65 zájemců všech věkových kategorií včetně dětí starších 12 let. V poledne už jich bylo asi 90. Přicházejí místní, ale přijíždějí i lidé z dalších obcí, kteří to mají do Osoblahy blíž než do Krnova nebo jiných očkovacích center v okrese,“ popsal dopolední situaci Jiří Krušina, mluvčí krnovské nemocnice, jejíž zaměstnanci v úterý očkovali neregistrované zájemce až do 17 hodin na náměstí před radnicí v Osoblaze. „V této obci je sice naočkovaných už přes 50 procent obyvatel, ale vybrali jsme ji společně s Jablunkovem a Vítkovem, kde se bude očkovat ve středu, jako centra odlehlejších oblastí kraje. Tam se mohou za mobilními očkovacími týmy dopravit i lidé z okolních obcí, kde je naočkovaných obyvatel méně,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer. Nejnižší proočkovanost je v pohraničních obcích. Patří k nim například Slezské Pavlovice sousedící právě s Osoblahou. V malé vsi u hranice s Polskem žije 211 obyvatel. Vakcínu má v sobě zatím jen necelých 37 procent z nich. „Informaci o možnosti nechat se v úterý naočkovat v Osoblaze jsem zveřejnila, ale nevím, zda to někdo využije,“ řekla starostka Slezských Pavlovic Lenka Drozdová. „O epidemii se tu nikdo moc nebavil“

Podotkla, že se zatím nechali očkovat hlavně lidé, kteří jezdí nejen do Polska na nákupy a mají obavy z nákazy. „Ostatní to řeší testováním. Možná i proto, že za celou dobu tu covidem onemocněli jen čtyři lidé. Jsme stranou a místní, hlavně senioři, se pohybují převážně v obci,“ řekla Drozdová, proč se ona ani další lidé zatím do očkování nehrnou. Ještě méně očkovaných je na horách v blízkosti polských i slovenských hranic. Například v Bukovci na Jablunkovsku: 35,3 procenta. Ani v této horské vesnici lidé infekční covid-19 nijak zvlášť neprožívají. „O epidemii se tu nikdo moc nahlas nebavil. Nevím o tom, že by někdo ze sousedství zemřel nebo měl těžký průběh covidu. A s lehčím průběhem se někteří lidé raději zavřeli doma a k lékaři ani na testy vůbec nešli,“ nastínil obyvatel obce, který si nepřál zveřejnit jméno. Trochu jiné je to v Horní Lomné na Jablunkovsku, která má nejméně naočkovaných v kraji: 33,2 procenta z 374 obyvatel obce. „Je pravda, že místní lidé včetně mě se do očkování nijak netlačí. Je to přece dobrovolné, tak je na každém, jak se rozhodne,“ zmínil starosta obce Kamil Kawulok. Podotkl, že Horní Lomná má vysoký věkový průměr obyvatel a senioři už nemají potřebu cestovat. Kromě toho se mnozí obávají vedlejších účinků vakcín. „Ale dalším důvodem toho, proč se naši lidé očkují méně než jinde, je to, že jsme promoření. Na jaře tu bylo nejvíc pozitivních v kraji v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Mnoha lidem tak ještě neuplynula ochranná půlroční lhůta doporučovaná mezi nákazou a očkováním,“ vylíčil Kawulok. Vítězila jednorázová vakcína O očkování v parku za radnicí Jablunkova, kde v úterý celý den pracoval mobilní očkovací tým Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, ale zájem byl. I tam, tak jako v Osoblaze, od rána proudili lidé z horského regionu. Dopoledne tam stála fronta a parkoviště bylo plné. Až kolem poledne se situace uklidnila, ale stále přicházeli další zájemci. „Za první čtyři hodiny jsme naočkovali 89 lidí,“ řekla mluvčí nemocnice v Karviné-Ráji Věra Murínová. Podotkla, že až na výjimky chtěli všichni jednorázovou vakcínu Janssen od firmy Johnson & Johnson. První ze dvou dávek vakcíny Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech chtělo dopoledne devět lidí. V Moravskoslezském kraji nyní funguje 45 očkovacích center. Nově se lze přes registrační systém přihlásit i do očkovacího centra Ostravské univerzity, které se otevře prvním zájemcům 16. srpna v hlavní budově lékařské fakulty v Ostravě-Zábřehu. Zdravotníci naočkují zaměstnance, studenty i veřejnost. „Výhledově se plánuje uzavření velkokapacitního očkovací centra na výstavišti Černá louka. Až situace nastane, dokážeme suplovat sníženou kapacitu,“ uvedl děkan fakulty Rastislav Maďar. (les)