Ještě více dětí dostane školní oběd zdarma, platí nové podmínky

V tomto školním roce už sestavoval třetí doplněný seznam a při každé aktualizaci přibude deset až patnáct dětí, které budou chodit na oběd do jídelny i přesto, že jejich rodiny na stravné nemají peníze. Ředitel Zařízení školního stravování v Opavě Dalibor Zeman předpokládá nárůst zájemců i v následujících měsících. Letos poprvé totiž mohou rodiny o školní oběd zdarma žádat po celý rok.



„Je to jednoznačně pozitivní posun. Dosud museli být lidé v hmotné nouzi v květnu a červnu, a získali stravné na celý školní rok. Ale rodiny, které do tíživé situace spadly později, o tuto pomoc už nemohly žádat,“ konstatoval Zeman.

Opavské jídelny už teď evidují 279 takzvaných projektových strávníků. Školáků i dětí z mateřinek.

Severní Morava a Slezsko je v čerpání peněz z projektu ministerstva práce a sociálních věcí Obědy do škol republikovým lídrem. Právě moravskoslezský region také inicioval letošní změnu. Děti z rodin, které si potvrzení o hmotné nouzi vyřídily v červnu, obědvají už teď od září. Mohou ale na úřad i v září a obědvat od října.

„Další vlna potvrzování bude na pracovištích Úřadu práce nově také během ledna 2021. Děti potvrzené v lednu se začnou stravovat od února,“ uvedl Vladimír Dostálek z tiskového oddělení ministerstva.

Oběd zdarma může mít přes čtyři a půl tisíce dětí

Aktuálně si kraj sáhne na čtvrtinu z celkové částky určené pro všechny kraje. „Ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 činil podíl Moravskoslezského kraje na celkovém čerpání zhruba 40 procent. Ve výzvách pro školní roky 2019/2020 a 2020/2021 zhruba 25 procent,“ uvedl Dostálek.

Nyní se do výzvy v kraji zapojilo 108 školních zařízení. „Oproti loňskému roku vzrostl odhad škol asi o šest stovek dětí. Máme schválený rozpočet 28,5 milionu korun a předpokládáme poskytnout oběd maximálně 4 647 dětem v celkovém objemu 922 730 vydaných jídel,“ uvedla mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.

Kolik dětí se nakonec skutečně bude zdarma v kraji stravovat a kolik peněz „projedí“, se ukáže za rok. Pro loňský školní rok měl kraj k dispozici zhruba 23 milionů korun pro čtyři tisícovky dětí.

„Zapojilo se 2 490 dětí a vyčerpalo 7,1 milionu korun,“ uvedla Birklenová. Výši projezené částky ovlivnilo uzavření škol a jídelen kvůli pandemii.

Podle průzkumu se děti díky obědům i lépe učí

Na první příčce tabulky je kraj i v čerpání financí z projektu obecně prospěšné společnosti Women for Women Obědy pro děti, podporovaném ministerstvem školství i soukromými dárci. Z těchto peněz jedí děti základních škol a do kraje jde aktuálně více než 5,5 milionu na obědy pro 1 120 školáků.

„Školní obědy neznamenají jen utišení hladu, ale pomáhají dítěti i psychicky. Dokazuje to průzkum na základních školách,“ uvedla za společnost Women for Women Iveta Nebesařová s tím, že dítě se díky obědvání se spolužáky lépe zapojí do kolektivu, zvyšuje se jeho docházka a zlepšují také známky.

Společnost Women for Women přijímá žádosti po celou dobu existence jejího projektu celoročně. „Čísla nám každý den velmi rychle narůstají,“ dodala ředitelka Ivana Tykač.