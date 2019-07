Zájem o obědy pro chudé stále roste. Najedí se tisíce dětí

Před pěti lety přes obecně prospěšnou společnost Women for Women do Moravskoslezského kraje mířilo 423 tisíc korun, za něž chodilo na oběd do školní jídelny 199 dětí z 39 škol.

Tento školní rok prostřednictvím jejího projektu obědvalo dětí šestkrát víc. Nejvíce v republice. „Náš projekt pomáhá nejvíce v Moravskoslezském kraji. Naše práce je velmi individuální, každé dítě se řeší zvlášť a známe jednotlivé rodinné situace a problémy, s nimiž se rodiny potýkají. Je známo, že Moravskoslezský a Ústecký kraj patří mezi kraje nejvíce ohrožené chudobou. To potvrzují i naše čísla z projektu,“ uvedla Jana Skopová ze společnosti Women for Women.



Od loňského září do letošního června do Moravskoslezského kraje na obědy pro děti takto putovalo více než pět z celkových 34 milionů korun, které společnost rozdělovala.

Za ty se ve školách na severu Moravy a ve Slezsku pravidelně stravovalo 1 217 dětí ze 102 školních zařízení. Zájem roste, tento školní rok takto jedly o dvě stovky dětí více než v tom loňském a šestkrát víc než před pěti lety. Za pět let poslala Women for Women do kraje na obědy dětem celkem 13,7 milionu. V ostatních krajích, s výjimkou Ústeckého, zdarma obědvá polovina a méně dětí než v Moravskoslezském.

Zhruba 20 milionů na tytéž účely pro tento školní rok získal i Moravskoslezský kraj, zaplatit měly hlavní jídlo pro bezmála 3,7 tisíce dětí v 95 zapojených mateřských i základních školách a víceletých gymnáziích. Peníze čerpá už druhým rokem z evropských dotací.

Loni, kdy s bezplatnými obědy pro děti v hmotné nouzi hejtmanství začínalo, mělo k dispozici zhruba 17 milionů pro tři tisíce dětí z 85 přihlášených zařízení. Uplatnění našla zhruba polovina částky.

„Pro školní rok 2018/2019 zatím nemáme informace o počtu zapojených dětí. Čísla z námi zpracované žádosti o podporu se budou od finálních lišit, což nám potvrdil předchozí školní rok. Ve školním roce 2017/2018 se zapojilo 2 126 dětí a celkové náklady byly 8,32 milionu korun,“ upřesnil náměstek hejtmana Jan Krkoška. Doplnil, že kraj zaznamenává pozvolný nárůst zapojených organizací i počtu dětí a právě se připravuje třetí ročník projektu pro následující školní rok.

Města i školská zařízení kombinují obě možnosti. Například v Opavě díky tomu letos měly pravidelné hlavní jídlo na čtyři stovky ohrožených dětí. „Díky iniciativě a solidaritě můžeme společně umožnit potřebným dětem získat to, co jim chybí a má vliv na jejich zdraví, vzdělávání a sociální začlenění,“ komentovala Andrea Štenclová z opavského odboru školství.

S organizací Women for Women Opava spolupracuje už čtyři roky a obědy má zhruba osm desítek školáků. Peníze zprostředkované krajem čerpalo Zařízení školního stravování Opava dva roky, využívá je i pro děti z mateřinek, celkově pro zhruba tři sta dětí.

Bezplatné obědy pro děti ohrožené chudobou mají mnohde velkou odezvu. „Zaznamenali jsme enormní nárůst zájmu o obědy. Zatímco před začátkem tohoto programu chodila do školní jídelny zhruba třicítka dětí z takto postižených rodin, když nabídka přišla, zvýšil se jejich počet na dvě stovky,“ uvedl loni po skončení pilotního ročníku krajského projektu Andrzej Szyja, ředitel karvinské školy Družby.